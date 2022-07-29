Древние Ромео и Джульетта: на Алтае нашли необычное захоронение

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Участники международной археологической экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек — 2022» обнаружили необычное захоронение III—II тысячелетия до н. э. — в нем, предположительно, погребены мальчик и девочка. Неофициально их назвали «Ромео и Джульетта афанасьевского времени».

В ходе раскопок на могильниках Усть-Тёплая и Малая Татарка в Чарышском районе Алтайского края участники международной археологической экспедиции обнаружили захоронение двух подростков III-II тысячелетия до н. э., сообщается на сайте Алтайского госуниверситета.



По информации руководителя экспедиции, эксперта Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», профессора Сергея Грушина, находку сделали на могильнике афанасьевского времени, который начинали копать три года назад.

Мегалитическое погребальное сооружение сложено из крупных каменных плит высотой до полутора метров, которые вкапывались вертикально на полметра в грунт. Внутри такой ограды помещалось погребение, которое сверху накрывалось крупными каменными блоками.

«Мы ожидали найти в погребении останки мужчины, представителя элиты афанасьевского общества или какого-то религиозного лидера, но совершенно неожиданно обнаружили парное захоронение подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте примерно 10−12 лет. Они были погребены на спине с согнутыми в коленях ногами, их сопровождало по одному горшку, один из них очень маленький, необычной формы. На левой руке у каждого из подростков был браслет из пастовых бусин, по всей видимости, из минералов. Браслеты абсолютно одинаковые, и отличаются формой только одной бусины», — цитирует Грушина РИА Новости.

Ученые считают находку особенно интересной — как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.

Экспедиция в поисках погребений тюркского времени «Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек — 2022» организована НОЦ алтаистики и тюркологии АлтГУ в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» совместно с Институтом истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) и Торайгыровым университетом (Республика Казахстан).

По словам старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории и материальной культуры РАН Алексея Фрибуса, для взрослых афанасьевцев сооружались простые могильники — неглубокая яма и простая наброска из камней.

«Почему для этих детей создали такие крупные трудоемкие конструкции — мы пока только можем строить предположения. У нас в экспедиции найденных подростков уже окрестили „Ромео и Джульетта афанасьевского времени“, но были ли они родственниками, и точно ли они разнополые, это будут смотреть антропологи и генетики», — говорит Фрибус.

За время экспедиции исследователи раскопали более 150 квадратных метров площади памятников Усть-Тёплая и Малая Татарка. Всего было изучено шесть курганов, четыре из которых относятся к афанасьевскому времени, и два пазырыкского времени скифской эпохи.

При раскопках курганов были обнаружены роговая накладка на лук, украшенная прорезным орнаментом в виде сеточки, крупный курант каменной зернотёрки, скорее всего, связанной с афанасьевской культурой. В насыпях скифских курганов и в одной из могил нашли костяные наконечники стрел, которые, вероятно, связаны с ранним железным веком, и заготовки для роговых изделий.

По словам Фрибуса, исследования в Алтайском крае планируют возобновить через год, а в этом сезоне археологические работы по следам древних тюрков Большого Алтая продолжатся в Восточном Казахстане, где ученые рассчитывают найти аналогичные погребения эпохи средневековья.