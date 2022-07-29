Россия может вложить свыше $30 млрд в железные дороги в Казахстане, Монголии и Китае

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Россия может выделить $30,8 млрд на развитие железнодорожной инфраструктуры в Казахстане, Монголии и Китае до 2030 года, узнали «Ведомости». Самым крупным проектом может стать создание транспортного коридора в Монголию и Китай в рамках строительства ветки Элегест-Кызыл-Курагино.

Россия может выделить $ 30,8 млрд на развитие зарубежных проектов по строительству железнодорожной инфраструктуры в Казахстане, Монголии и Китае до 2030 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Ведомости».



Средства пойдут на строительство трех новых железнодорожных пунктов пропуска на границах России. На них также построят 369 км железнодорожных путей в России и 3 тыс. км в Казахстане, Монголии и Китае. Речь может идти как минимум о семи масштабных стройках.

Самым крупным проектом станет создание международного транспортного коридора Россия-Монголия-Китай. Железную дорогу построят по маршруту Элегест-Кызыл-Курагино с выходом в Китай через Монголию. Также на выделенные средства построят 226 км железной дороги в Монголии до границы с Китаем, 56 км по маршруту Лесозаводск-Хулинь (Китай).

В Забайкальском крае могут построить один железнодорожный погранпереход с Китаем и модернизировать пункт пропуска Соловьевск-Эрэнцав (Монголия) с продлением железнодорожных путей до границы с Китаем.

По информации «Ведомостей», средства могут пойти на строительство транзитной ветки в Казахстане Аягоз-Бахты с выходом к границе с Китаем.

Минтранс также предлагает возобновить работу погранперехода Джалинда-Мохэ (КНР), который закрыли в начале 2000-х.