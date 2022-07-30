Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 148

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

16:05 Граждане РФ , покинувшие страну после 24 февраля, являются «предателями», утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин («ЕР»). «Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать — он предатель», — цитирует его ТАСС.

Володин поддерживал многие репрессивные законы последний лет, а также повышение пенсионного возраста для россиян.

15:55 Суд приговорил 23-летнего тюменца к шести месяцам колонии-поселения за «фейки» о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК). Его также признали виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма), сообщили в региональном управлении СК РФ.

«11 апреля 2022 года подсудимый под видом достоверных сообщений разместил в сети „Интернет“ публикации в виде высказываний, содержащих заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ, — утверждают в СК. — Кроме того, не позднее 6 мая он с целью реабилитации нацизма <…> разместил в рамках проекта „Бессмертный полк онлайн“ заявку с фотоизображением нацистского преступника на участие в публичной трансляции, посвященной 9 мая».

Никаких других деталей ведомство не приводит, в частности, что именно было «недостоверной» информацией.

15:50 «Газпром» сообщил, что в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, передает РИА Новости.

12:54 Классные часы, которые в том числе будут посвящены «ценностям российского общества», появятся во всех школах страны с 5 сентября. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, передает ТАСС.

Под «ценностями» могут подразумеваются те, что закреплены в стратегии национальной безопасности России.



11:55 Евросоюз сократил долю российского газа в своих закупках с 40% до 20%, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил, что ЕС рассматривал вопрос штрафных пошлин на российский газ, но в итоге отверг предложение. Вместе с тем страны союза намерены к концу года полностью отказаться от российской нефти.

11:00 Роскомнадзор потребовал от «Почты России» разъяснений по поводу утечки персональных данных граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В сеть выложили 10 млн строк об отправлениях.

«Роскомнадзор направил в „Почту России“ запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», — уточнили в РКН.

10:10 Банки МКБ и «ДОМ.РФ» планируют начать выпуск карт китайской платежной системы UnionPay.

При этом в конце апреля журналисты выяснили, что UnionPay боится сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции, из-за риска вторичных санкций. Поэтому Сбербанк, Альфа-банк, банк «Открытие» и ВТБ отказались от планов по выпуску карт UnionPay, писал РБК. Промсвязьбанк, который начинал выпуск карт системы, перестал это делать.

Кроме того, иностранные магазины начали блокировать платежи по выпущенным в России картам китайской системы UnionPay. Проблемы известны и при расчете российскими UnionPay за рубежом. Опрошенные эксперты отмечали, что повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay, то там предпочитали не вмешиваться.

09:11 Цены на строительные материалы для проведения ремонта за год выросли почти на 20% в Москве — до 8,1 тыс. рублей за 1 кв. метр. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на исследование Infoline и крупного продавца стройматериалов СТД «Петрович».

При этом российская продукция сильно зависит от иностранного сырья и оборудования, и даже прирост ее доли не поможет стабилизировать цены, рассказали собеседники издания.

Главное на утро 30 июля

• Минюст РФ внес в реестр СМИ — «иностранных агентов» главного редактора издания The New Times Евгению Альбац, писателя Дмитрия Быкова и сооснователя фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского.

«Меня об этом не уведомили. Конечно, юристы будут оспаривать решение Минюста», — заявила Альбац РБК.

• Спикер Госдумы РФ Вячеслав Вододин («Единая Россия») решил бороться с детскими обоими из «Леруа Мерлен». Его пресс-служба утверждает, что к ему якобы обратились жители Москвы, которые обнаружили изображение территории Крыма как части Украины. На этой карте также не оказалось «независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР», сказано на сайте парламента.

По мнению Вячеслава Володина, «Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России [через детские обои]», — думает Володин. Он не уточнил о какой стране НАТО и какой повестке идет речь, но уже поручил комитету Госдумы по безопасности обратиться в надзорные органы для проверки «Леруа Мерлен».

• Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, узнал Forbes. При таких санкциях валютные торги будут парализованы.

«Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин еще в конце июня на Петербургском международном экономическом форуме посоветовал участникам рынка снизить валютные позиции в НКЦ из-за риска санкций против него, — пишет издание. — Примерно тогда же НКЦ разослал участникам регламент, по которому он будет действовать в случае ограничений на обращение валют. В нем говорилось, что НКЦ в этом случае заменит валюту исполнения обязательств по сделкам на всех рынках Мосбиржи, за исключением срочного, прекратит зачисление и списание валюты, которой касаются ограничения, а также прекратит ее учет в качестве обеспечения».

В качестве основной альтернативы ЦБ — создание российского аналога Bloomberg, то есть платформы, куда будут попадать валютные котировки всех крупнейших банков.

• Латвийские пограничники просят въезжающих граждан РФ и Беларуси подписать документ, осуждающий действия Кремля в Украине. Это подтвердили в Службе госбезопасности страны изданию LSM.

«В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии, публично демонстрируют символы [спецоперации] или выражают негативное отношение к латвийскому государству», — рассказали силовики.

Во въезде в страну было отказано 62 иностранцам, среди которых 41 гражданин России, 14 граждан Беларуси, а также семь граждан других стран, которые, по мнению спецслужб, могут представлять угрозу национальной безопасности.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.