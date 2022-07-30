Режим ЧС введен в Чите из-за наводнения

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Режим ЧС введен в Чите из-за наводнения
30 Июл 2022, 05:53

В Чите введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Вслед за рекой Читинкой уровень воды начал резко расти в реке Ингода.

Режим ЧС введен на территории Читы с 29 июля, сообщили в мэрии.

«Согласно постановлению администрации городского округа режим ЧС введён в целях „оперативного принятия мер по защите населения и территорий от последствий дождевого паводка на реке Чита“, — уточнили в пресс-службе. — Развернуты четыре пункта временного размещения населения, будет организована работа комиссий по оценке ущерба».

Кроме того, в городе объявили о резком подъеме реки Ингода. Ранее сообщалось о подтоплениях за счет реки Читинка.

«Ожидается резкий подъем реки Ингода! Убедительная просьба к гражданам, проживающих в зоне возможного затопления, собрать документы, ценные вещи и быть готовым к эвакуации!» — сообщили в администрации Ингодинского района Читы.

По последним данным МЧС, в Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов.

Вода также затопила федеральную трассу «Чита-Хабаровск» в районе 9-го километра. Движение для большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено.


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