Житель Иркутской области запер мать в доме и поджег его

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Житель Иркутской области арестован по обвинению в покушении на убийство нескольких человек. Он запер квартиру, где находились люди, и поджег. Мать мужчины попала в больницу.

Иркутские следователи предъявили обвинение 33-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом путем поджога), сообщает СК.



Ночью 28 июля произошло возгорание многоквартирного жилого дома в селе Никольск Иркутского района.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что сын хозяйки одной из квартир, после внезапно возникшей ссоры, взял емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил жилище и поджег его. После этого мужчина подпер дверь снаружи. Люди, оказавшиеся внутри горящего помещения, расположенного на первом этаже двухэтажки, смогли выбраться через окно. Из дома было эвакуировано 16 человек», — говорится в сообщении.

Мать подозреваемого доставлена в больницу с ожогами различной степени тяжести. Другие люди не пострадали.

Спустя несколько часов в лесу сотрудники патрульно-постовой службы разыскали и задержали вероятного поджигателя, он признался в содеянном.