Житель Иркутской области запер мать в доме и поджег его

© pixabay.com
Житель Иркутской области запер мать в доме и поджег его
30 Июл 2022, 06:51

Житель Иркутской области арестован по обвинению в покушении на убийство нескольких человек. Он запер квартиру, где находились люди, и поджег. Мать мужчины попала в больницу.

Иркутские следователи предъявили обвинение 33-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом путем поджога), сообщает СК.

Ночью 28 июля произошло возгорание многоквартирного жилого дома в селе Никольск Иркутского района.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что сын хозяйки одной из квартир, после внезапно возникшей ссоры, взял емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил жилище и поджег его. После этого мужчина подпер дверь снаружи. Люди, оказавшиеся внутри горящего помещения, расположенного на первом этаже двухэтажки, смогли выбраться через окно. Из дома было эвакуировано 16 человек», — говорится в сообщении.

Мать подозреваемого доставлена в больницу с ожогами различной степени тяжести. Другие люди не пострадали.

Спустя несколько часов в лесу сотрудники патрульно-постовой службы разыскали и задержали вероятного поджигателя, он признался в содеянном.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Донос — это борьба с оппозицией, сведение счетов, рейдерский захват, новые звездочки на погоны
Светлана Каверзина
Сейчас впервые стоит выбор будущего не для каждого отдельного человека, а для всего общества – сможет ли оно выжить, сохранить ростки будущего, выдержать давление обстоятельств и государственной машины.
Последние материалы
30 Июл, 13:01
Радола Гайда: генерал-авантюрист
30 Июл, 07:16
Экс-директор новосибирского НИИ туберкулеза получил три года за махинации с закупками на 124 млн рублей
30 Июл, 06:51
Житель Иркутской области запер мать в доме и поджег его
30 Июл, 05:53
Режим ЧС введен в Чите из-за наводнения
30 Июл, 04:50
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 148
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования