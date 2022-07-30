Экс-директор новосибирского НИИ туберкулеза получил три года за махинации с закупками на 124 млн рублей

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Бывший директор новосибирского НИИ туберкулеза Владимир Краснов осужден за превышение полномочий при закупках на сотню миллионов. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Краснов признан виновным в том, что он в период с 2011 по 2019 годы «путем заключения незаконного неконкурентного соглашения между возглавляемым им учреждением и ООО „Лимекс“ при проведении государственных закупок товаров и изделий медицинского назначения создал преимущественные условия для ООО „Лимекс“, единолично принимавшим участие в поставках отдельных категорий товаров и изделий медицинского назначения для нужд учреждения по максимальной цене перепродажи», сообщили в суде.



Преступление имело «тяжкие последствия» в виде извлечения дохода в размере свыше 124 млн рублей и причинения убытков учреждению в форме упущенной выгоды.

ООО «Лимекс», судя по данным «Контур-Фокус», возглавлял Игорь Иванов. Чистая прибыль у компании в 2019 году составила 11 тыс. рублей. В 2022 году было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо).

Дело Краснова было рассмотрено в особом порядке. Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, а государственный обвинитель подтвердил «активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления».

«Краснову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении суда.

До вступления приговора в законную силу Краснову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он арестован в зале суда.

Судом также рассматривается исковое заявление прокурора Новосибирской области к Краснову и другим лицам об обращении в доход Российской Федерации недвижимости и денежных средств, эквивалентных стоимости имущества, в отношении которого ответчиками не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.