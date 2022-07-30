Радола Гайда: генерал-авантюрист

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Жизнь генерала Радолы Гайды (его настоящее имя — Рудольф Гайдль) напоминает приключенческий сериал. Фельдшер австрийской армии становится генералом русской белой армии, ссорится с её главнокомандующим и отправляется во Владивосток, где пытается поднять мятеж вместе с теми, с кем ещё вчера он вёл борьбу. Возвращается в Чехословакию, где вновь организует мятеж. Вновь провал. Сотрудничает с фашистами. Суд. Болезнь. Смерть.

О деятельности Радолы Гайды в Сибири Тайге.инфо рассказал известный историк, специалист по истории революций и Гражданской войны в Сибири, главный редактор научно-исторического журнала «Сибирский Архив» доктор исторических наук Владислав Кокоулин.



Тайга.инфо: Начнем с того, как Радола Гайда оказался в Сибири?

— Сперва необходимо сказать, как он оказался в пределах Российской империи. Радола Гайда родился в семье австрийского унтер-офицера и черногорской дворянки, учился в гимназии, потом работал фармацевтом в аптеке. Хотя в историю он вошёл как чешский националист, но чехом он не был. Также не ясно, какого он был вероисповедания. Сохранилось два свидетельства о рождении — православное и католическое.

В 1910 году он был призван на действительную военную службу в австро-венгерскую армию. Отслужив, женился и стал совладельцем небольшой аптеки. Но после начала Первой мировой войны вновь был мобилизован, сдался в плен и перешёл на службу в черногорскую армию, получив звание капитана медицинской службы. В 1916 году дезертировал и добрался до Одессы. Поступил на службу в Русскую армию, потом был зачислен в Чехословацкую бригаду. В чём-то ему, конечно, повезло — он не попал в плен к австрийцам, которые разбили сербскую и черногорскую армии и не оказался на виселице. Но вскоре его опять отправляют на фронт против австрийцев — помогать румынам.

Революционные события круто изменили судьбу Радолы Гайды. Теперь его деятельность оказалась связанной с Чехословацким корпусом.

Тайга.инфо: Наверное, есть смысл рассказать о Чехословацком корпусе.

— Чехословацкий корпус был сформирован в Русской армии в годы Первой мировой войны и состоял из чехов и словаков. Часть из них проживала на территории Российской империи ещё до войны, другая часть — это пленные и дезертиры австро-венгерской армии. Современные Чехия и Словакия входили тогда в состав Австро-Венгрии.

Решение о создании чешских добровольческих формирований было не простым. Впервые идея прозвучала на антиавстрийской манифестации в Киеве, затем был составлен проект, который и был подан в Совет министров Российской империи. Совет министров эту идею одобрил, но при условии, что чехословацкими национальными формированиями будут командовать исключительно русские офицеры. Но число чехов и словаков, желавших служить в этом корпусе, росло, и постепенно были сформированы Первый, Второй и Третий чехословацкие полки, объединённые в стрелковую бригаду. Успешные действия чехов против австро-венгров в 1917 году привели к тому, что в сентябре 1917 года был подписан приказ о формировании отдельного Чехословацкого корпуса. Подписал приказ начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего генерал Николай Духонин, а командовал корпусом русский генерал Владимир Шокоров.

Заключение Брестского мира поставило Чехословацкий корпус в сложное положение. Желание корпуса отправиться из России во Францию упиралось в то, что путь мог оказаться неблизким: Архангельск и Мурманск контролировали немецкие подводные лодки, поэтому оставался единственный вариант — по Транссибу во Владивосток, а далее морем во Францию.

В итоге к началу Гражданской войны в России части чехословацкого корпуса оказались растянутыми от Пензы до Владивостока и сыграли роль ударных частей, которые привели в итоге к свержению власти Советов в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Радола Гайда в это время был командующим чехословацкими войсками восточнее Омска.

Тайга.инфо: Как складывалась карьера Гайды после начала Гражданской войны?

— Если в начале марте 1918 года Гайда был командиром полка, то к концу марта уже командует 2-ой Чехословацкой дивизией, а в мае 1918 года (в момент выступления) он возглавлял сибирскую группу, растянувшую по Транссибу от Кургана до Нижнеудинска. Затем он командовал Восточным (Забайкальским) фронтом, который действовал совместно с частями атамана Семёнова. В сентябре был произведён в генерал-майоры, в октябре — поставлен во главе Екатеринбургской группы, а с 6 января 1919 года стал генерал-лейтенантом и командующим Сибирской армией. Было ему в это время 26 лет. Так что не один Анатолий Пепеляев был молодым генералом в колчаковской армии.

Но в июле 1919 года его сняли с должности командующего армией (заменив на Анатолия Пепеляева), а осенью 1919 года — лишили генеральского чина, всех наград и вычеркнули из списков Русской армии.

Тайга.инфо: Что же стало тому причиной?

— Причина — интриги Гайды против других генералов. И не только. Весной 1919 года Сибирская армия под командованием Гайды одержала несколько побед и вышла к Казани. Однако отступление Западной армии поставило под угрозу фланг Сибирской армии, и она также была вынуждена отступить, оставив Пермь и Екатеринбург. Колчак требовал от Гайды оказать помощь Западной армии, но Гайда заупрямился и отказался, рассчитывая взять Вятку и Казань. В итоге — отступление Западной, а затем и Сибирской армий и крушение всего Восточного фронта белой армии Колчака.

Тайга.инфо: Как сложилась дальнейшая судьба Гайды?

— После отставки он отправился во Владивосток, где в ноябре 1919 года вместе с эсерами Иваном Якушевым и Аркадием Краковецким пытался захватить власть в Приморье. Гайда выдвинул лозунг: «Довольно гражданской войны. Хотим мира!», но поддержки от жителей Владивостока не получил. Мятеж был подавлен, а Гайда отправился в Чехословакию, где служил в чехословацкой армии.

Однако и тут ему не сиделось спокойно, поскольку в 1926 году он попытался совершить фашистский переворот в Чехии. Его обвинили в шпионаже в пользу СССР и отправили в отставку. В 1927 году он возглавил «Фашистское национальное сообщество», требовавшее очищения чешских территорий от немцев и евреев и активного бойкота всего немецкого. В 1935 году был избран в парламент от Национальной фашистской общины.

Чехословакия оказалась одной из первых жертв фашистской Германии -Франция, Великобритания, Германия и Италия попросту расчленили Чехословакию, передав Судетскую область в состав Германии. Это событие известно в истории как Мюнхенское соглашение. Гайда категорически отказался его признать и пытался организовать сопротивление этому решению в Чехословакии, но неудачно. Тогда в знак протеста он вернул французскому и английскому правительствам все полученные от них награды. В годы оккупации сидел тихо, ничем особым себя не проявил, хотя и помог однажды оказавшимся в Чехии сбитым лётчикам спастись от ареста фашистами.

В 1945 году его арестовали по обвинению в пособничестве немецким оккупантам, а в 1947 году после следствия и суда осудили на два года (поскольку он с фашистами не сотрудничал, лишь в 1939 году написал листовку в их поддержку), но так как два года он уже отсидел в следственном изоляторе, то его выпустили на свободу. В это время Гайда был уже тяжело болен и меньше, чем через год он скончался в возрасте 56 лет.

Тайга.инфо: Кто же такой генерал Гайда — честолюбивый авантюрист или ловкий интриган и карьерист?

— Проще всего сказать, что он был сыном своего времени. Умудриться за несколько лет прослужить в армиях пяти разных государств, а в некоторых достичь высоких должностей и званий — это не каждому дано!

Конечно, Гайда участвовал и в карательных акциях в годы Гражданской войны. Например, он подавлял восстание в Тюмени. Погибло более сотни человек. Но к числу карателей его отнести трудно — это явно не атаман Семёнов, Калмыков или Анненков, и уж тем более не легендарный «бог войны» барон Унгерн. Удачливым генералом его тоже трудно считать. Да, были успехи армий под его командованием. Но успехи временные, не оказавшие серьёзного влияния на исход событий.

В то время, как чехословаки стремились скорее добраться домой, Гайда понял, что может сделать карьеру в белой армии — и он, не колеблясь, идёт на службу к Колчаку. Хотя потом он с Колчаком поссорился и даже где-то высказался по поводу адмирала, что государством управлять — это не кораблём командовать, тут уметь надо… Что интересно, в Чехословакии Гайда также оказался неудобным, и его поспешили сплавить во Францию.

Но сам он говорил, что хотел бы служить в Красной Армии. Естественно, что туда бы его никто не взял. А окажись он в Советской России, его бы непременно репрессировали. Но, парадокс, его репрессировали в Чехословакии за «шпионаж в пользу Советского Союза»! А в середине 1930-х годов он и вовсе начал составлять абсурдные планы освобождения Дальнего Востока при помощи Японии. Абсурдные, потому что в годы Гражданской войны Япония пыталась реализовать подобные планы. Что из этого вышло — хорошо известно.

В итоге оказалось, что Радола Гайда — это не просто авантюрист, но символ реакции, не важно, какой. Чешский националист, обвинённый в коллаборационизме. И он застал переход власти к коммунистам в Чехословакии весной 1948 года.

Подготовил Владимир Кузменкин