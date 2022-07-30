Около 80 человек эвакуировано с горящего хлебозавода в Новосибирске

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Росгвардия рассказала об эвакуации людей с загоревшегося вечером 29 июля хлебозавода в Новосибирске. Выводить с предприятия пришлось около 80 человек. Никто из работников не пострадал.

Сообщение о возгорании на предприятие на улице Широкая в Ленинском районе поступило поздно вечером 29 июля. По данным МЧС, на момент прибытия пожарных происходило горение в вентиляционной шахте и на кровле складских помещений.



Потушить открытое горение удалось в течение полутора часов. Общая площадь пожара составила около 250 кв. метров.

Как сообщили в Росгвардии, сотрудники ведомства помогали эвакуировать персонал: «Приняв необходимые меры для исключения паники среди граждан, правоохранители незамедлительно организовали эвакуацию людей в двух направлениях с целью исключения давки. Всего с предприятия было эвакуировано около 80 человек».