Около 80 человек эвакуировано с горящего хлебозавода в Новосибирске
© ГУ МЧС по Новосибирской области
Росгвардия рассказала об эвакуации людей с загоревшегося вечером 29 июля хлебозавода в Новосибирске. Выводить с предприятия пришлось около 80 человек. Никто из работников не пострадал.
Сообщение о возгорании на предприятие на улице Широкая в Ленинском районе поступило поздно вечером 29 июля. По данным МЧС, на момент прибытия пожарных происходило горение в вентиляционной шахте и на кровле складских помещений.
Потушить открытое горение удалось в течение полутора часов. Общая площадь пожара составила около 250 кв. метров.
Как сообщили в Росгвардии, сотрудники ведомства помогали эвакуировать персонал: «Приняв необходимые меры для исключения паники среди граждан, правоохранители незамедлительно организовали эвакуацию людей в двух направлениях с целью исключения давки. Всего с предприятия было эвакуировано около 80 человек».
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