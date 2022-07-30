Замначальника полиции Башкортостана подозревается в получении взятки квартирой в Забайкалье

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Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Башкортостан. Он подозревается в получение взятки в особо крупном размере во времена работы в Забайкалье.

Подозреваемый ранее замещал должность начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Забайкальскому краю. По данным следствия, он получил взятку в виде квартиры от одного из крупных читинских предпринимателей «за оказание общего покровительства».



Кроме того, следователи СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, которому вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

29 июля оба фигуранта были задержаны. Проведены обыски и другие необходимые следственные действия.