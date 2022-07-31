Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 149

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В Архангельской области из-за санкций выставили на продажу железную дорогу.

18:47 Жителей Тюмени поздравили с днем Военно-морского флота баннером с американским авианосцем «Джордж Буш», сообщил тг-канал ЧТД.

«Сами представители ВМФ делают плакаты, но это место и этот плакат они не делали. Это несанкционированная картинка на заборе. Ее убрали уже», — заявили позже в городской администрации.

Фото: t.me/chtddd



16:22 Жителя Крымского района Кубани Илью Пальчика оштрафовали на 40 тыс. рублей по статье о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), передает «Кавказский узел»*. Ему выписали протокол за надписи на своей рабочей каске.

15:36 Обстрел штаба Черноморского флота в Севастополе совершили из самого города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

15:32 Концертный зал в церкви Яани Кирик закрылся в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

«Последние три года с площадкой работало российское концертное агентство, которое было нанято эстонской компанией. Но так как в связи со „спецоперацией“ Эстония наложила санкции на Россию, разорвала культурные связи, теперь нельзя использовать музыкальное оборудование в здании Яани Кирик, которое принадлежит эстонской организации», — цитирует издание директора зала Инессу Разину.

Церковь обещает проводить концерты на других площадках, например во «Дворе Гостинки». Приход Святого Иоанна остается в стенах Яани Кирик.

14:56 Вывеску на здании в цветах украинского флага закрасили в Сургуте, сообщает URA.RU.

Владелец здания и руководитель организации «Украинцы Югры» Владимир Самборский рассказал изданию, что ранее никто не высказывал ему претензий по поводу цветов вывески. Он уверен, что это провокация. Самборский намерен написать заявление в полицию, чтобы найти тех, кто испортил надпись. Бизнесмен также заявил, что восстановит сине-желтый окрас.

Офисный центр называется «Самбор» — это город в Украине во Львовской области.

13:38 Никулинский суд назначил наказание муниципальному депутату Тропарево-Никулино Игорю Глеку по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщается на сайте Мосгорсуда. Какое именно, неизвестно. Внимание на это обратило ОВД-Инфо**.

В Дорогомиловский суд поступило дело по той же статье в отношении муниципального депутата Донского района Владимира Залищака. Ранее он зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты по Донскому району.

11:53 Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил в своем тг-канале об обстреле местного штаба флота. Пять человек ранены.

11:42 Зеленая лента на остановке в Томске.

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Главное на утро 31 июля

• Группа «Кровосток» отменила концерт в московском «Известия Hall» из-за давления властей. Об этом музыканты сообщили в твиттере.

«Извиняемся перед теми, кто хотел прийти, но одновременно испытываем гордость,

быть в списках это круто!», — написал коллектив.

Ранее «Фонтанка» опубликовала список российских музыкантов, которым якобы запрещено выступать из-за гражданской позиции. Среди них был и «Кровосток».

• Рэпер Тимати заявил в соцсетях, что все активы сети кофеен Starbucks в России «окончательно приобретены» им вместе с бизнесменом Антоном Пинским. Сеть проведет ребрендинг и заново откроется в августе.

Кофейни Starbucks открылись в России в 2007 году. К середине февраля 2022 года у Starbucks было 130 кофеен в городах РФ. После 24 февраля сеть объявила о приостановке работы в стране.

• Лойгинскую узкоколейную железную дорогу в Архангельской и Вологодской областях выставили на продажу на «Авито». Объявление опубликовали владельцы из группы компаний «Вологодские лесопромышленники», занимающей лесозаготовками, пишет Медуза*. Из-за санкций продажи лесоматериалов из березы, которые в том числе заготавливались на участке вдоль Лойгинской железной дороги, сократились на 85%. Кроме этого, компания лишилась 30% выручки от продаж технологической щепы, которую отправляли в Финляндию, 45% — от продаж пиломатериалов, и 100% — от продаж пеллет.

На фоне этих проблем компания решила продать железную дорогу. По словам главы муниципального округа «Лойгинское» Сергея Илатовскоого, чиновники и бизнес договорились, что ветки дороги будут разбирать постепенно.

Покупателя так и не нашли, и объявление сняли с «Авито». Но директор дивизиона лесозаготовки «Вологодских лесопромышленников» Константин Рогатых подтвердил, что компания разрабатывают план поэтапного отказа от дороги.

• Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле приграничного поселка Теткино. «По предварительной информации пострадавших нет», — утверждает чиновник.

«Зафиксировано больше 20 прилетов. Есть повреждения линии электропередачи по улицам Белопольская и Комсомольская. Несколько улиц остались без электроснабжения, аварийные бригады уже приступили к устранению повреждений, специалистам потребуется около трёх часов. Кроме того, была повреждена газовая труба. Специалисты уже подключили дома по временной схеме», — рассказал Старовойт.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.