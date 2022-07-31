Семья с двумя детьми погибла при пожаре в Новосибирской области

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Семья с двумя детьми погибла при пожаре в Новосибирской области
31 Июл 2022, 07:29

Частный дом загорелся в Новосибирской области. Во время тушения спасатели нашли тела мужчины, женщины и двух маленьких детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Четверо человек погибли при пожаре в Коченевском районе, сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 июля на улице Центральная СНТ «Энергетик» загорелся частный дом. Во время тушения нашли тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, трехлетнего мальчика и 11-летней девочки.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов», — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


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