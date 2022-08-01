СК займется делом о гибели студентки после вечеринки с полицейскими в Забайкалье

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СК займется делом о гибели студентки после вечеринки с полицейскими в Забайкалье
01 Авг 2022, 06:00

Студентка найдена мертвой после вечеринки с участием сотрудников полиции в Забайкалье. МВД передало материалы внутренней проверки в Следственный комитет. Журналисты узнали и о других подозрительных смертях, с которыми могут связывать силовиков.

18-летнюю студентку медицинского училища нашли мертвой в поселке Агинское Забайкальского края в ноябре 2021 года. За несколько дней до гибели она с подругой была на вечеринке в местном отделе полиции вместе с четырьмя инспекторами по делам несовершеннолетних, писала Baza в конце июля 2022-го.

В ночь перед смертью, как узнали журналисты, за студенткой в общежитие приехал один из полицейских — старший лейтенант Дарижапов. Вскоре тело девушки обнаружили в сточной канаве, а инспекторы могли удалить видео с камер наблюдения, запечатлевших ночное застолье.

Обстоятельства смерти были внешне похожи на самоубийство. Но предсмертной записки не было, а местные жители в беседах с Baza предполагали, что преступление могли совершить полицейские после возможного сексуального насилия. Более того, в 2018 году в соседнем поселке Могойтуй за несколько месяцев покончили с собой пять студентов аграрно-промышленного колледжа: три девушки и два парня. Местная активистка по фамилии Демиденко рассказала журналистам, что все могло происходить из-за действий полицейских, которые якобы «ходили в общагу, выбирали девочек, которые им нравились, и насиловали».

Только 1 августа 2022 года в УМВД по Забайкальском краю заявили «Чите.ру», что по указанным в публикации фактам была проведена служебная проверка, и собранные материалы «направлены в следственные органы для принятия процессуального решения».

«В случае установления вины сотрудников в совершении противоправного деяния, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности», — добавили в пресс-службе.

Из сообщения полиции следует, что может быть возбуждено уголовное дело. Следственный комитет пока не делал официальных заявлений.

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Агинский» возглавляет Сокто Эрдынеев.


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