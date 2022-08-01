Миллионы похитили на строительстве водопровода в Омской области

В Омской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при строительстве водопровода. Ущерб оценили в 3 млн рублей.

«В 2020 году администрацией Красноярского городского поселения с ООО „АртРемСтрой“ заключен муниципальный контракт на строительство водопроводных сооружений для рабочего поселка Красный Яр Любинского муниципального района Омской области на сумму более 33 млн рублей», — говорится в сообщении региональной прокуратуры 1 августа.



Чиновники подписали акты приема работ без замечаний. Но проверка показал, что муниципалитет согласовал необоснованное увеличение стоимости работ, а также принял фактически невыполненные работы по контракту.

«По предварительным данным, в результате неправомерных действий должностных лиц из бюджета было необоснованно выплачено более 3 млн рублей», — считают в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).