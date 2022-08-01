Заболеваемость коронавирусом выросла в Новосибирской области на 20%

© Кирилл Канин
Заболеваемость коронавирусом выросла в Новосибирской области на 20%
01 Авг 2022, 07:37

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за неделю выросла на 20% ﻿— до 443 случаев. Увеличение количества больных отмечается вторую неделю подряд.

«Коронавирусная неделя: 443 случая, что больше предшествующей недели на 20%. Отмечается тенденция роста заболеваемости вторую неделю, мы это активно наблюдаем», — заявил 1 августа глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов (цитата по ТАСС).

Санврач отметил, что за неделю было проведено порядка 42 тыс. тестов на коронавирус. По его словам, удельный вес положительных несколько возрос и составляет 5% к предшествующей неделе.

Наибольшее число заболевших третью неделю регистрируется не в Новосибирске, а в районах области, и за прошедшую неделю удельный вес заразившихся там составляет 64%.

«Заболеваемость протекает в основном в легкой форме, симптоматика ОРВИ составляет 97%», — резюмировал он.

За неделю первым компонентом вакцины привито более 15 тысяч человек — практически вдвое больше, чем за предшествующую неделю. Второй компонент получили 6159 человек, что на 2 тыс. человек больше, чем за предыдущую неделю.



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