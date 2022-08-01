Красноярские силовики арестовали срочника через десять лет после самовольного ухода со службы

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Срочника, который в 2012 году «самовольно оставил место службы», в 2022-м арестовала полиция в Красноярске. Военный суд отправил его в колонию на два с половиной года.

Красноярский гарнизонный военный суд огласил приговор матросу Борису Букатину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Срочник Букатин заступил 28 июля 2009 года в наряд на КПП, и в тот же день «самовольно оставил место службы и уехал в Санкт-Петербург. В апреле 2012 года его задержала полиция. 31 мая 2012-го мужчина снова оставил службу и «скрылся» от сопровождавших его коллег. Однако в апреле 2022 года силовики задержали Букатина в Красноярске.

Суд назначил ему 2,5 года колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.