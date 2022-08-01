Металлурги попросили снизить тарифы РЖД

© t.me/severstal
Металлурги попросили снизить тарифы РЖД
01 Авг 2022, 08:54

Глава ассоциации «Русская сталь» Алексей Мордашов попросил власти отменить экспортную надбавку на тарифы РЖД в размере 8%, а также предоставить металлургам скидки. Без этих мер компаниям придется снижать производство.

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил правительство отменить экспортную 8-процентную надбавку на тарифы РЖД в отношении черных металлов и «в срочном порядке» предоставить металлургическим компаниям индивидуальные скидки для сохранения объемов экспорта, пишет РБК со ссылкой на письмо бизнесмена в статусе главы профильной ассоциации «Русская сталь» первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

«Русская сталь» объединяет крупнейших производителей̆ металлургической продукции в России: помимо «Северстали», это Evraz, ММК, НЛМК, «Мечел», «Металоинвест», ОМК, ТМК и другие — совокупно они производят 98% российского чугуна, 90% стали и 63% труб. На экспорт приходится около 40% продаж металлургов.

Сейчас сложилась «критическая ситуация» c перевозками металлопродукции на экспорт, вызванная значительным ростом стоимости транспортной составляющей, указывает Мордашов.

По состоянию на июль 2022 года расходы на экспорт металлопродукции в среднем достигли 15% от конечной стоимости продукции, на Дальний Восток — 23%. При этом еще весной доля транспортной составляющей была на уровне около 7%. Транспортные расходы выросли с $ 40 на тонну в январе до $ 56 на тонну в июне.

Перевозка металла на Дальний Восток железнодорожным транспортом из центральной части России дороже, чем стоимость перевозки морем до конечного потребителя в Китае через порты Азово-Черноморского бассейна, говорится в письме. Источник РБК, близкий к одной из сталелитейных компаний, уточняет, что в случае сохранения тарифной надбавки металлурги будут вынуждены совсем отказаться от железнодорожных перевозок на азиатском направлении в пользу морских перевозок, возможности по которым также сильно ограничены.


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