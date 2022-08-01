Спецпоказы европейского авторского кино пройдут в Новосибирске

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Новосибирский кинокомплекс «Победа» покажет сразу два фестивальных фильма, «Убойный монтаж» и «Уховертка», перед официальным прокатом. После одного из сеансов будет обсуждение с кинокритиком издания «Кино-Театр.ру» Алексеем Филипповым.

Два премьерных спецпоказа планируется в кинотеатре «Победа»: на экранах покажут трэш-комедию Мишеля Хазанавичуса «Убойный монтаж» и «Уховертку» Люсиль Хадзихалилович. Премьеры пройдут 2 августа в 19:15 и 3 августа в 18:30 соответственно.



Картина Мишеля Хазанавичуса («Артист», «На посту!») в этом году открывала Каннский фестиваль и получила позитивные отзывы от критиков. По сюжету талантливому режиссеру (Ромен Дюрис) предлагают снять экспериментальный фильм о зомби, который будет показываться в прямом эфире, однако во время процесса появляются реальные зомби. Теперь съемочной группе придется заканчивать картину в попытках выжить.

К слову, фильм успел поменять свое название, до показа в Каннах картина лаконично именовалась «Z», но во избежание скандала фильм переименовали в «Coupe».

На следующий день после «Убойного монтажа» на экранах покажут «Уховертку». Холодная авторская драма о маленькой девочке в суровом мире, попала на фестиваль в Торонто, где сумела очаровать критиков своим уникальным взглядом на атмосферу и историю.

Критик Вадим Богданов так писал о картине Хадзихалилович: «Вопреки своему туманному повествованию, «Уховёртка» чем-то да цепляет. Возможно, необычным и дьявольски интригующим названием, а может быть, по-настоящему кинематографической атмосферой, которой не могут похвастаться большинство картин, заигрывающих с жанром хоррора».

После просмотра фильма на связь выйдет редактор и кинокритик издания «Кино-Театр.ру» Алексей Филиппов, с ним пройдет небольшое q&a по фильму.

В официальный прокат фильмы выйдут 4 августа.