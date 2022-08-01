Чита.Ру: доброволец из Забайкалья погиб в Украине

Еще один уроженец Забайкалья погиб при «спецоперации» в Украине. Он отправился туда добровольцем.

Уроженец поселка Приаргунск Забайкальского края Алексей Коробков погиб во время «спецоперации» в Украине, сообщила «Чита.Ру» 1 августа со ссылкой на администрацию округа.

«Мы его уже похоронили. Он был из состава добровольцев. Подробности гибели неизвестны», — рассказали изданию в администрации.



Родственники Коробкова во «Вконтакте» уточнили, что он погиб 30 июня. Прощание с военнослужащим состоялось 26 июля. Пост об этом появился в группе «Барахолка Приаргунск».