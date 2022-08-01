Несовершеннолетний омич с ребенком получил условное за склонение подростков к самоубийству через «игру»

© unsplash.com
Несовершеннолетний омич с ребенком получил условное за склонение подростков к самоубийству через «игру»
01 Авг 2022, 11:33

Суд в Омской области признал местного жителя виновным в склонении к самоубийству во «ВКонтакте». Он получил условный срок.

Октябрьский районный суд Омска признал виновным несовершеннолетнего местного жителя по пунктам «а, в, д» ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение к совершению самоубийства путем предложений и иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства в интернете).

«Установлено, что молодой человек, зная о повышенном интересе части несовершеннолетних к теме самоубийства, в социальной сети „ВКонтакте“ вступил в переписку с несовершеннолетними, представившись им куратором „игры“, которым разъяснил о необходимости последовательного выполнения заданий, направления подтверждения о их выполнении, а также сообщил о том, что финальной целью этой игры является самоубийство ее участника, чем развил интерес к участию в игре, — утверждают в пресс-службе суда. — Одна из несовершеннолетних потерпевших выполнила два задания „куратора“, причинив себе телесные повреждения. Вторая же несовершеннолетняя, создавая видимость выполнения заданий, сообщала „куратору“ неверные сведения о причинении себе вреда здоровью».

Подсудимый признал вину. Его приговорили к году колонии условно.

В карточке дела скрыта фамилия обвиняемого. Но в суде уточнили, что у него есть маленький ребенок.

Приговор первой инстанции обжаловала прокуратура, но отозвала апелляционное представление еще до его рассмотрения. Решение вступило в силу.


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