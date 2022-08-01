«МегаФон» переводит HR-процессы на отечественные программы

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Компания «МегаФон» переводит свои HR-процессы на российское программное обеспечение. Это позволить сэкономить десятки миллионов.

«МегаФон» переводит ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon. Разработка компании Nexign заменит популярное решение SAP SuccessFactors, сообщили в компании.

«Переход на отечественный софт позволит не зависеть от регулярных лицензионных платежей и экономить десятки миллионов рублей ежегодно», — утверждает оператор.

Платформа Neon построена на микросервисной архитектуре, каждый компонент которой разрабатывается как отдельный IT-продукт. При этом система находится в закрытом контуре «МегаФона», а все данные переведены в собственные ЦОДы компании.

«В „МегаФоне“ действует уникальная программа развития сотрудников и повышения их личной эффективности. Для реализации этих задач нам недостаточно стандартных IT-решений, которые предлагают большинство разработчиков, — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом „МегаФона“ Роман Ермоленко. — Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить её в сжатые сроки под новые задачи. Решение от Nexign позволит нам улучшить клиентский опыт всех своих сотрудников и будет работать примерно до 30% быстрее предыдущего. Кроме того, в дополнение к улучшенному функционалу мы получим и существенную экономию».

В течение трех месяцев на новую платформу были полностью переведены корпоративный портал и система целеполагания, которые объединили в цифровом пространстве около 30 тыс. сотрудников корпорации и ее дочерних компаний. Полная миграция предполагается до конца 2022 года.