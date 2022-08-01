Экспорт газа по «Силе Сибии» в Китай вырос в полтора раза
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Экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» резко вырос в 2022 году. При этом добыча упала.
«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“ в рамках двустороннего долгосрочного контракта между „Газпромом“ и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%. В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта», — заявила российская компания 1 августа.
При этом экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 млрд куб. метров, что на 34,7% меньше, чем за тот же период 2021 года.
На внутреннем рынке спрос на газ корпорации из ее транспортной системы уменьшился на 2%.
Добыча в «Газпроме» упала на 12% в январе-июле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
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