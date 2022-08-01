Динамика зарплат в Новосибирске более чем на 40% отстает от динамики цен на жилье

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В Новосибирске за два года средняя стоимость жилья выросла на 45%, при том, что зарплаты за тот же период — на 4,9%. В среднем в регионах Сибири стоимость квартир увеличилась в полтора раза при росте зарплат в несколько процентов.

В Сибири самый большой разрыв в динамике зарплат и стоимости жилья отмечен в Омской области, где квадратные метры выросли в цене на 68%, а зарплаты на 3,3% (разница в динамике — 65%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ЦИАН и hh.ru.



В Томске средняя стоимость жилья выросла на 53%, средние зарплаты — на 1,3%, в Кемерове — 63% и 8,4% соответственно.

В целом в регионах, как отмечают авторы исследования, стоимость квартир выросла в полтора раза, а заработная плата — на 5%: «Ни в одном городе рост заработной платы не позволил компенсировать повышение цен на жилье».

Дисбаланс между ростом заработной платы и стоимостью квадратного метра ведет к дальнейшему наращиванию объемов ипотечного кредитования в России, считает директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина.

«Долговая нагрузка на домохозяйства увеличивается, несмотря на снижение минимального взноса и расширение предельного возраста погашения ипотеки. Уровень доходов напрямую влияет на рынок недвижимости, и именно отставание заработных плат становится основной причиной ценовой стагнации и замедления рынка недвижимости», — говорит она.