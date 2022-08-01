Федеральная сеть общепита закрылась в Новосибирске

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Одна из крупнейших федеральных сетей заведений японской и паназиатской кухни «Суши Wok» ушла из Новосибирска. Точки выставили на продажу.

Сеть «Суши Wok» больше не представлена в Новосибирске, говорится на сайте компании. Данные о ресторанах также исчезли из сервиса «2ГИС».

В Новосибирске сеть работала по франшизе. В соседних регионах точки по-прежнему открыты.

У «Суши Wok» было пять точек в городе, напомнил Ksonline. В апреле 2022 года появились объявления о продаже части точек сети. Аренду заведений на улицах Авиастроителей и Блюхера предлагали за 800 тыс. рублей, на Дуси Ковальчук — за 1,3 млн рублей.

Причины закрытия представительства сети не называются.