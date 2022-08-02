Двое маленьких девочек сгорели в доме в Алтайском крае
© altai-krai.sledcom.ru
Жилой дом сгорел в Алтайском крае. Погибли дети и их бабушка.
В одном из сел Тальменского района сгорел частный дом. На месте нашли тела бабушки и ее внучек четырех и семи лет, сообщили в СК РФ по Алтайскому краю 2 августа.
«Следователи и следователи — криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы», — рассказали в ведомстве.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Новости из рубрики:
Мнения
Донос — это борьба с оппозицией, сведение счетов, рейдерский захват, новые звездочки на погоны
Сейчас впервые стоит выбор будущего не для каждого отдельного человека, а для всего общества – сможет ли оно выжить, сохранить ростки будущего, выдержать давление обстоятельств и государственной машины.
Последние материалы
Шахта «Сибирская» в Кузбассе ограничила добычу угля из-за сложностей с отгрузкой Золотодобытчики вырубили в Горном Алтае кедра на 300 млн рублей Новосибирец перекрыл дорогу мешками с мусором для встречи с губернатором Попытавшийся закрасить «Z» житель Железногорска рассказал о жестоком избиении при задержании и угрозе изнасилованием Жилье на первичном рынке в Новосибирске за год подорожало почти на 50%
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo