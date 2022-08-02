Двое маленьких девочек сгорели в доме в Алтайском крае

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Двое маленьких девочек сгорели в доме в Алтайском крае
02 Авг 2022, 07:41

Жилой дом сгорел в Алтайском крае. Погибли дети и их бабушка.

В одном из сел Тальменского района сгорел частный дом. На месте нашли тела бабушки и ее внучек четырех и семи лет, сообщили в СК РФ по Алтайскому краю 2 августа.

«Следователи и следователи — криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы», — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).


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