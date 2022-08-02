Мусорки по президентскому гранту открывают концертами в алтайском селе

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В Республике Алтай устраивают концерты по случаям открытия контейнеров для раздельного сбора мусора. Это происходит в Майме, которая считается одним из крупнейших сел в Российской Федерации. Деньги тратят из фонда президентских грантов.

На торжественное открытие мусорки на улице Климкина в селе Майма пригласили певца, который исполнил несколько композиций, в том числе «Жить и любить» Ирины Аллегровой. Видео опубликовала депутат парламента Республики Алтай из «Единой России» Ольга Волосовцева. Там же пела и пожилая женщина



Контейнер для раздельного сбора мусора поставили в рамках проекта «Эковоспитание как часть гражданского осознания», который выиграл финансирование «Фонда президентских грантов» выяснила Тайга.инфо. Было выделено почти 500 тыс. рублей. Его продвигал местный ТОС «Березовая роща».

«Проект „Эковоспитание, как часть гражданского осознания“, направлен на повседневное повышение уровня знаний жителей ТОС „Березовая роща“ села Майма в возрасте от 7 до 70 лет об экологической культуре, на популяризацию раздельного сбора отходов, — говорилось в описании гранта. — <…> Планируется проведение следующих мероприятий: создание волонтерского экосообщества, которое будет проводить просветительские мероприятия среди жителей ТОС „Березовая роща“ по бережному отношению к природе и раздельному сбору отходов. Им будет выдана атрибутика в виде кепок, свитшотов и футболок. <…> Также эта информация будет рассылаться в чатах через ватсап и социальные сети; будут созданы видеоролики о раздельном сборе отходов и бережном отношении к природе; проведены экоуроки в трех школах, в которых обучаются дети, которые проживают на территории ТОС „Березовая роща“. В ходе реализации проекта будут приобретены и установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, установлено видеонаблюдение и налажен систематический вывоз отходов».

Сколько именно контейнеров для раздельного сбора мусора должно быть приобретено в гранте почему-то не уточняется. В заявке не сказано и о музыкальном сопровождении открытия мусорок.

Депутат Ольга Волосовцева утверждает, что позже был поставлен контейнер и на улице Зональная. Из опубликованного видео следует, что там выступал тот же самый певец. Планируется и третья точка, уточнила Волосовцева

Партнерами проекта единоросска назвала фонд «Перспектива» и «Молодёжный клуб Алтайского республиканского отделения Русского географического общества».

Майма — это второй по численности населенный пункт Республики Алтай после Горно-Алтайска. Он считает одним из крупнейших сел России.