Житель Забайкалья заболел бешенством
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Случай заражения человека бешенством произошел в Забайкальском крае. Мужчину укусила бродячая собака.
В поселке Агинское Забайкальского края объявлен карантин. Случай бешенства выявлен у местного жителя после укуса бродячей собаки, сообщает ГТРК «Чита». Ветеринары начали массовое вакцинирование домашних животных.
То, что пес болен бешенство, выяснилось после анализов. «Бешенство опасно тем, что она неизлечимая болезнь, она передается через слюну, через укусы, через царапания. Выявляется клиническими признаками: это агрессивное поведение, светобоязнь, водобоязнь. Основное подтверждение через исследования головного мозга», — рассказал начальник Агинской станции по борьбе с болезнями животных Саян Сандаков.
Врачи утверждают, что укушенный получает лечение, его состояние в норме.
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