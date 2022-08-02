Жилье в беднейшем регионе Сибири подорожало почти на 20%

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Квартиры в Туве подорожали в среднем почти на 20% с начала 2022 года. При этом регион считается одним из беднейших в России. Стоимость квадратного метра в республике оказалась выше, чем в крупнейших городах Сибири.

Стоимость квадратного метра квартиры на первичном рынке жилья в Туве выросла на 18,6% за первую половину 2022 года. На вторичном — на 1,4%. Об этом говорится в данных Красноярскстата, который также отвечает за статистику в Туве и Хакасии.



Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке достигла 107,1 тыс. рублей, на вторичном — 99,9 тыс. рублей.

Более того, речь идет лишь о квартирах «среднего качества», без учета «улучшенных» и «элитных».

Данные по Туве значительно превосходят, например, средние цены по Красноярскому краю, несмотря на то, что уровень жизни в республике гораздо ниже. Квадратный метр в крае в среднем оценивают в 94,6 тыс. рублей на первичном рынке, на вторичном — до 71,9 тыс. В Хакасии квадратный метр на первичном рынке в среднем за полгода подорожал до 79,5 тыс., на вторичном — до 68,7 тыс. рублей.

Цены на жилье в Туве оказались выше, даже чем в Новосибирске. По последним данным Новосибирскстата, квадратный метр квартиры «среднего качества» на первичном рынке стоит 100,9 тыс. рублей. На вторичном — 83,1 тыс.

В то же время Тува — это один из беднейших регионов России. В рейтинге социально-экономического положения от РИА Новостей за 2021 год республика заняла 83 место из 85, став худшей в Сибири и превзойдя только депрессивные Еврейскую автономную область и Калмыкию.