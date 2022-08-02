Полиция пришла в Росздравнадзор по Новосибирской области
© РИА Новости/ Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия в Росздравнадзоре по Новосибирской области. Поводом могло стать подозрение в незаконном получении денег руководством.
Сотрудники полиции работают в Росздравнадзоре по Новосибирской области, сообщили Тайге.инфо в ГУ МВД региона.
По данным РБК, причиной мероприятий может быть подозрение в незаконном получении денег руководителем организации Еленой Хрусталевой и начальником отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александром Махневым.
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