Полиция пришла в Росздравнадзор по Новосибирской области

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Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия в Росздравнадзоре по Новосибирской области. Поводом могло стать подозрение в незаконном получении денег руководством.

Сотрудники полиции работают в Росздравнадзоре по Новосибирской области, сообщили Тайге.инфо в ГУ МВД региона.



По данным РБК, причиной мероприятий может быть подозрение в незаконном получении денег руководителем организации Еленой Хрусталевой и начальником отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александром Махневым.