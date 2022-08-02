Жилье на первичном рынке в Новосибирске за год подорожало почти на 50%

© Тайга.инфо
Жилье на первичном рынке в Новосибирске за год подорожало почти на 50%
02 Авг 2022, 10:34

Стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска за второй квартал 2022 в сравнении с тем же периодом 2021-го увеличилась на 48,6%. На вторичке жилье подорожало более чем на треть.

Средняя цена на новостройки в Новосибирске (в категории «все типы квартир»)во втором квартале 2022 года достигла 107,1 тыс. рублей за квадрат, следует из данных статистиков. Это на 48,6% больше, чем годом ранее.

Цена на вторичном рынке в той же категории составили 89,8 тыс. за квадратный метр, что на 34,5% больше, чем в 2021-м.

Разница между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках за год выросла более чем в три раза.


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Жилье на первичном рынке в Новосибирске за год подорожало почти на 50%
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