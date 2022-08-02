Попытавшийся закрасить «Z» житель Железногорска рассказал о жестоком избиении при задержании и угрозе изнасилованием

© Предоставлено Романом Балясиным

Житель Железногорска, попытавшийся закрасить одну из букв «Z» в городе, рассказал Тайге.инфо о жестоком избиении при задержании. На него набросились ночью прямо около «Z» в лесном массиве. Теперь его самого обвинили в причинении насилия силовику и возбудили уголовное дело.

Житель закрытого красноярского города Железногорск Роман Балясин ехал ночью домой на велосипеде. Он проезжал мимо надписи «Железногорск», в которой русская «з» была заменена на латинскую «Z».

«Решил эту букву закрасить. [После этого] отошел, и получил из темноты удар сзади, — рассказал Тайге.инфо Балясин. — То есть ко мне сзади подкрался неизвестный человек. Я с разворота отмахнулся от него, и он упал. Говорю ему: „Ты что, что тебе надо, успокойся“. И пошел к велосипеду. Я подумал, что это какой-то [посторонний] человек меня увидел и решил отколошматить».

Буква «Z» в Железногорске

Но когда Роман сделал несколько шагов, на него со всех сторон направили фонарики. Это были сотрудники полиции и ФСБ в штатском, но с дубинками и табельным оружием.

«Началась жесткая приёмка: „стоять, бояться, упал лицом“. Я тут же встал на колени, и понеслась — меня сначала дубинками отпластали. Застегнули наручники, давай по лицу бить. Орали: „Ты фашист, ты шпион, ты предатель, кто тебя послал, где все остальные“. И прочую ересь», — вспоминает Балясин.

Всё происходило в лесном массиве без свидетелей. От мужчины тут же потребовали разблокировать телефон. Он предложил действовать «в правовом поле» с участием понятых. На что один из оперативников сказал «ты чё, слишком умный» и ударил по лицу.

Затем Балясину угрожали изнасилованием палкой. С него начали стягивать штаны: «Я понимаю, что это был, наверное, блеф какой-то. Но у людей в глазах [была] осатанелая ярость»

В итоге в разблокированном телефоне нашли контакт брата мужчины, который живет в Германии и был записан с упоминанием страны. После этого силовики заявили, что «нашли, кто тебе платит».

«Я говорю: „Вы что бредите! Посмотрите переписку“. А там обычные вопросы из серии „как дела“», — отметил Балясин.

Когда же сотрудники увидели ссадину на том, кто первым напал на Балясина, они, по его словам, очень сильно обрадовались и стали говорить о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК (применение насилия к сотруднику правоохранительных органов).

Когда оперативные действия в отношения Балясина начали проводить на камеру, насилия уже не применялось. Мужчину увезли в отдел на опрос. Он смог зафиксировать побои и сообщить о преступлении со стороны силовиков. Эти документы приложили к материалам проверки.

На спине, ногах и лице Балясина видны следы дубинок и гематомы. Кроме того, у него сколото два зуба.

Но утром 2 августа Следственный комитет возбудил уголовное против самого Романа Балясина по ч. 1 ст. 318 УК. Из постановления, которое имеется в распоряжении редакции, следует, что пострадавшим назначили оперативника УФСБ по Красноярскому краю Александра Толстихина. Якобы он получил «не менее трех ударов в область головы» и «испытал физическую боль». Кроме того, в материалах, по словам Балясина, фигурируют синяк и рассечение под левым глазом, а он, когда отмахивался, мог попасть лишь в правый.

Кроме того, на мужчину уже составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) за «отметки аэрозольной краской» на «плакате с латинской буквой „Z“».

Сейчас Роман Балясин находится под подпиской о невыезде.