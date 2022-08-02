Шахта «Сибирская» в Кузбассе ограничила добычу угля из-за сложностей с отгрузкой
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Шахта «Сибирская» в Кемеровской области временно приостановила проходческие работы и ограничила выемку угля из-за невозможности вывоза угля по железной дороге.
«На предприятии сложилась сложная ситуация в связи с избыточным накоплением горной массы на угольном складе и риска его самонагревания из-за отсутствия возможности ее вывоза железнодорожным транспортом, так как на протяжении трех месяцев не принято решение правлением ОАО „РЖД“ о подписании договора на присоединение к путям общего пользования построенной станции ООО „Шахта Сибирская“. Принято решение о временной приостановке проходческих работ и снижение добычи из очистного забоя», — пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
Отмечается, что все высвобожденные работники получают заработную плату не ниже средней и привлекаются к вспомогательным и строительно-монтажным работам на объектах на поверхности.
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