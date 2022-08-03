Кузбасские власти просят скидок для переправки угля на Восток через Запад

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Власти Кузбасса предлагают установить скидки на экспортные железнодорожные перевозки угля в западном направлении. Это позволит создать новые пути вывоза продукции в Азию в условиях европейских санкций и ограниченных возможностей Восточного полигона РЖД, считают они. В Кузбассе добывается больше половины российского угля.

«Наибольшее падение объемов отгрузки угля ожидается в западном направлении в связи с вводом санкций ЕС с 10 августа 2022 года. Действенной мерой поддержки предприятий угольной отрасли может стать предоставление ОАО „РЖД“ максимальных скидок в западном направлении на экспортные перевозки угля, что позволит создать дополнительные пути вывоза угля на Восток через Запад», — цитирует ТАСС ответ правительства региона.



Также власти Кемеровской области предлагают восстановить понижающие коэффициенты к тарифам РЖД на доставку угля: 0,895 — на энергетический уголь и 0,4 — на дальность. Это тоже позволит покрыть часть транспортных издержек.

В странах Юго-Восточной Азии и Индийского океана сохраняется высокий спрос на российский уголь, однако возможности Восточного полигона РЖД не позволяют существенно нарастить объемы перевозки угля в этом направлении напрямую.

По данным на конец июля, предприятиями угольной промышленности Кузбасса с начала года в общей сложности было отгружено 112,6 млн тонн угля, что составляет 95,2% от согласованных РЖД заявок угледобывающих компаний.

Отставание имеет тенденцию к росту, что объясняется, прежде всего, санкционными препятствиями со стороны европейских стран, уточняется в ответе чиновников.

Ранее страны Евросоюза одобрили санкции, предполагающие отказ от российского угля.

Переполненные склады

В мае — июне сибирскому бизнесу пришлось сократить добычу угля из-за проблем с экспортом, сообщал ранее в своем июльском докладе Банк России. Так, в мае по сравнению с 2021 годом добыча угля в Кузбассе снизилась почти на 11%, угольный экспорт — на 23%.



«Прирост складских запасов составил более 27% в годовом выражении и 5% — к предыдущему месяцу. Склады у многих производителей переполнены, что создает предпосылки для дальнейшего сокращения добычи», — говорилось в документе.



Сибирские угольные компании рассчитывают на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, который должен компенсировать закрывающиеся из-за санкций для России рынки ЕС, Японии.