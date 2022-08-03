Кузбасские власти просят скидок для переправки угля на Восток через Запад

© mupk42.ru
Кузбасские власти просят скидок для переправки угля на Восток через Запад
03 Авг 2022, 07:58

Власти Кузбасса предлагают установить скидки на экспортные железнодорожные перевозки угля в западном направлении. Это позволит создать новые пути вывоза продукции в Азию в условиях европейских санкций и ограниченных возможностей Восточного полигона РЖД, считают они. В Кузбассе добывается больше половины российского угля.

«Наибольшее падение объемов отгрузки угля ожидается в западном направлении в связи с вводом санкций ЕС с 10 августа 2022 года. Действенной мерой поддержки предприятий угольной отрасли может стать предоставление ОАО „РЖД“ максимальных скидок в западном направлении на экспортные перевозки угля, что позволит создать дополнительные пути вывоза угля на Восток через Запад», — цитирует ТАСС ответ правительства региона.

Также власти Кемеровской области предлагают восстановить понижающие коэффициенты к тарифам РЖД на доставку угля: 0,895 — на энергетический уголь и 0,4 — на дальность. Это тоже позволит покрыть часть транспортных издержек.

В странах Юго-Восточной Азии и Индийского океана сохраняется высокий спрос на российский уголь, однако возможности Восточного полигона РЖД не позволяют существенно нарастить объемы перевозки угля в этом направлении напрямую.

По данным на конец июля, предприятиями угольной промышленности Кузбасса с начала года в общей сложности было отгружено 112,6 млн тонн угля, что составляет 95,2% от согласованных РЖД заявок угледобывающих компаний.

Отставание имеет тенденцию к росту, что объясняется, прежде всего, санкционными препятствиями со стороны европейских стран, уточняется в ответе чиновников.

Ранее страны Евросоюза одобрили санкции, предполагающие отказ от российского угля.

Переполненные склады 

В мае — июне сибирскому бизнесу пришлось сократить добычу угля из-за проблем с экспортом, сообщал ранее в своем июльском докладе Банк России. Так, в мае по сравнению с 2021 годом добыча угля в Кузбассе снизилась почти на 11%, угольный экспорт — на 23%.

«Прирост складских запасов составил более 27% в годовом выражении и 5% — к предыдущему месяцу. Склады у многих производителей переполнены, что создает предпосылки для дальнейшего сокращения добычи», — говорилось в документе.

Сибирские угольные компании рассчитывают на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, который должен компенсировать закрывающиеся из-за санкций для России рынки ЕС, Японии.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Донос — это борьба с оппозицией, сведение счетов, рейдерский захват, новые звездочки на погоны
Светлана Каверзина
Сейчас впервые стоит выбор будущего не для каждого отдельного человека, а для всего общества – сможет ли оно выжить, сохранить ростки будущего, выдержать давление обстоятельств и государственной машины.
Последние материалы
03 Авг, 09:52
Проблемы с памперсами для инвалидов и пенсионеров начались в Новосибирской области из-за срыва закупок
03 Авг, 08:43
Младенец во время родов выпал на бетонный пол в новосибирской больнице
03 Авг, 07:58
Кузбасские власти просят скидок для переправки угля на Восток через Запад
03 Авг, 07:11
Руководство новосибирского Росздравнадзора задержано
03 Авг, 06:54
Пропавшую в Железногорске девочку нашли убитой
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования