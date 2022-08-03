Пропавшую в Железногорске девочку нашли убитой

03 Авг 2022, 06:54

В Железногорске Красноярского края пропала 16-летняя девушка после празднования Дня города. Ее тело нашли на берегу озера в местном парке.

Вечером 30 июля 16-летняя жительница Железногорска вышла из дома и отправилась с подругами на празднование Дня города. Затем, ночью, она «ушла в неизвестном направлении», считают в СК РФ по Красноярскому краю.

«На следующий день девочка не вернулась домой, в связи с чем ее бабушка обратилась в правоохранительные органы. Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружено на берегу озера в парке культуры и отдыха Железногорска», — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство)


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Пропавшую в Железногорске девочку нашли убитой
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