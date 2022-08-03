Проблемы с памперсами для инвалидов и пенсионеров начались в Новосибирской области из-за срыва закупок

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В Новосибирской области начались проблемы с обеспечением инвалидов и пенсионеров подгузниками. Поставщики не заявляются на конкурсы по нынешним ценам. Объявлены новые запросы стоимости изделий.

Жители Новосибирской области столкнулись с проблемами при поставке памперсов для инвалидов и взрослых. Об этом Тайге.инфо сообщили родственники нуждающихся и подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Престарелая бабушка одного из собеседников редакции, лежащая в домашних условиях в Новосибирске, перестала получать положенные ей подгузники. В региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС) семье заявили, что доставки остановлены, потому что «нет государственного контракта».

«У нас обеспечение не всегда бывает бесперебойным, оно зависит от заключения государственных контрактов, потому что своих запасов у нас нет, — рассказали родственникам в ФСС (аудиозапись разговора имеется в распоряжении редакции). — Допустим, мы заключили в начале года [контракт на] одну партию и развезли ее. А сейчас мы пытаемся заключить новый контракт, но пока сложно предугадать, когда это получится сделать, потому что поставщики пока не находятся, к сожалению».

Источник в органах власти рассказал, что никто не заявился на объявленный конкурс «из-за низкой цены»: «Поставки в учреждения под вопросом». По его сведениям, новосибирское реготделение ФСС может объявить конкурсы по уже повышенной цене — в районе 40 рублей за штуку.

По данным сервиса «Контур.Закупки», последние контракты на поставку подгузников для взрослых новосибирский ФСС заключал в начале июня 2022 года для «обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Четыре договора на 52,3 тыс. памперсов разных размеров за 1,5 млн рублей были подписаны с новосибирским ООО «Социальной партнерство» — в самой большой партии (47 тыс. штук) цена одного подгузника составила около 24 рублей.

ООО «Соцпарт» принадлежит общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которая связана с союзами десантников и ветеранов Афганистана. Фирмой управляет УК «Бизнес-Партнер», которой владеют Анна Горохова и Марина Штрайнбрайс.

После этого новосибирское управление ФСС только проводило запросы цен поставщиков на разные объемы партий, указывая, что они не являются извещениями о проведении закупок и офертой. То есть публикует объявления на сайте госзакупок, чтобы выяснить реальные цены на рынке.

Последний запрос цен размещен на госзакупках 28 июля. В нем идет речь об 1,7 млн подгузниках. «Просим предоставить информацию о стоимости поставки бумажных подгузников для взрослых для определения и обоснования начальной цены договора в целях осуществления закупки технического средства реабилитации для обеспечения инвалидов в 2022 году», — сказано в документе.

Кроме того, из данных на сайте госзакупок следует, что в мае-июле подгузники не смогли закупить Линёвская районная больница и Карасукская центральная районная больница, которые подведомственны областному минздраву. Первое учреждение искало изделия для паллиативного отделения, второе — детские подгузники. На конкурсы никто не заявился.

Источник связал ситуацию с закупках со стороны ФСС с корпорацией Bella, которая якобы могла столкнуться с «проблемами с целлюлозой». Прежде филиал компании — «Белла Сибирь» — действительно поставлял подгузники для взрослых в регионах Сибири. Но последний подобный контракт был заключен с одной из горбольниц Барнаула только в конце 2021 года.

Редакция направила запросы в новосибирское управление ФСС и Bella.

Тайга.инфо