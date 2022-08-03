Младенец во время родов выпал на бетонный пол в новосибирской больнице

© pixabay.com
Младенец во время родов выпал на бетонный пол в новосибирской больнице
03 Авг 2022, 08:43

Девочка упала на бетонный пол во время родов в одной из больниц Новосибирска. Младенец получил перелом темени и кисту головного мозга. Семья новорожденной обратилась в прокуратуру.

В Новосибирске младенец во время рождения упал на бетонный пол, сообщила «КП-Новосибирск» со ссылкой на бабушку новорожденной девочки.

Инцидент произошел ночью 16 июля. По словам матери ребенка, во время родов произошел разрыв пуповины и девочка выпала на пол. Акушерка якобы заявила, что девушка «сделала ребенка дураком», и теперь ее будут судить. Мать девочки подчеркнула, что просила медиков о помощи, когда почувствовала начало родов.

Бабушка пострадавшего младенца заявила изданию, что рядом с рожающей девушкой все время находилась медработница. «Стояла и смотрела. Дочка кричала: „Я рожаю!“. А потом услышала удар об пол — ребенок выпал. После этого выбежала женщина в годах, схватила младенца и убежала с ним», — добавила она.

По информации «КП-Новосибирск», на следующий день у ребенка обнаружили перелом темени и кисту головного мозга. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии, врачи не дают прогнозов по ее состоянию,

При этом, бабушка девочки уверяет, что в выписных документах врачи написали, что «произошли скорые, стремительные роды в вертикальном положении, частично в руки акушерки». Женщина не согласна с такой формулировкой. «Что значит частично в руки, если ребенок упал на пол вниз головой, мы так и не поняли», — возмутилась она.

Семья новорожденной подала жалобу в прокуратуру. В областном минздраве изданию не прокомментировали ситуацию, сославшись на медицинскую тайну.


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