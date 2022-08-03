Иркутское правительство потратит бюджет на вяленые шишки и черемшу с салом

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Правительство Иркутской области, которую возглавляет единоросс Игорь Кобзев, потратит почти 2 млн рублей на сибирские закуски. Их закупают под видом «сувениров».

Госучреждение «Центр комплексного обеспечения губернатора Иркутской области и правительства» объявил конкурс на поставку закусок и десертов. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Чиновникам понадобилось по 250 «сувенирных упаковок» салата из папоротника, кедрового грильяжа, кедровых орешков в мёде, вяленой клюквы, закусок из черемши по-сибирски с салом, вяленых сосновых шишек, мёда, кедровых орехов в скорлупе и без, а также саган-дайля, чая таежного и «иван-чай ферментированный прессованный с шиповником».

На упаковках должна быть нанесена символика 85-летия Иркутской области.

Начальная цена контракта 1,83 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета. Итоги торгов подведут 12 августа.

