Новосибирские врачи спасли ангарчанку с редким генетическим заболеванием

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Новосибирские врачи спасли ангарчанку с редким генетическим заболеванием
03 Авг 2022, 11:12

В Новосибирске врачи выполнили уникальную операцию женщине с синдромом Марфана. Во всем мире случаи подобных хирургических вмешательств единичны.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина провели операцию 31-летней жительнице Ангарска. У нее редкое генетическое заболевание соединительной — синдром Марфана, из-за которого аневризматически расширена аорта.

«31-летней жительнице Ангарска выполнили протезирование патологически расширенной части аорты с сохранением собственного аортального клапана через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 см, — рассказали в учреждении. — В России опытом проведения подобных вмешательств обладают только специалисты Центра Мешалкина, в мире случаи выполнения подобных операций единичны. <…> С учетом молодого возраста пациентки важно было не изменить качество жизни и избежать антикоагулянтной терапии, сопряженной с протезированием клапана сердца. Хирурги приняли решение заменить аневризматически пораженный отдел аорты сосудистым протезом с сохранением собственного аортального клапана женщины, выполнив операцию Дэвида».

По словам медиков, пациентка сможет вернуться к полной физической активности уже через 10−14 дней.


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