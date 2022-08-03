Житель Бурятии убил учителя физкультуры, показал труп семье и повез катать на машине

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Жестокое убийство преподавателя произошло в Бурятии. Его собутыльник мог зарубить мужчину в бане, а потом решил показать труп семье и знакомому.

65-летний житель села Старое Татаурово встретил на улице 51-летнего знакомого, который работал учителем физкультуры в местной школе. Они пошли в баню во дворе дома старшего из приятелей, где начали употреблять алкоголь, рассказали в СК РФ по Бурятии.

«После застолья мужчины расстались, гость ушел, а подозреваемый лег спать. Однако спустя несколько часов ночью учитель вернулся в баню и грубо разбудил недавнего собутыльника, — считает следствие. — Хозяин агрессивно воспринял выходку приятеля, схватил топор и нанес мужчине множество ударов лезвием и обухом по голове и другим частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте».



Хозяин бани, как утверждают в СК, пошел в дом, разбудил жену и детей и «пригласил их в баню». «Домочадцы испугались открывшейся картины, убежали обратно и позвонили в скорую медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве.

«Однако в это время злоумышленник позвал соседа, вместе с ним погрузил тело потерпевшего в свою машину, после чего они выехали из ограды и направились в сторону трассы», — уточнили в СК.

Машину задержали сотрудники ДПС на проселочной дороге. Водитель был пьян, а на заднем сидении обнаружили труп.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Подозреваемый арестован.