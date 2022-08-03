Бетонная плита рухнула на рабочих в Новосибирске

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Бетонная плита рухнула на рабочих в Новосибирске
03 Авг 2022, 12:20

Строители пострадали при падении бетонной плиты в Новосибирске. Следственный комитет начал проверку.

Рабочие демонтировали оконный проем в доме по улице Добролюбова. На них упала бетонная плита, сообщили в СК РФ по Новосибирской области 3 августа.

«Рабочие получили травмы в виде переломов конечностей, переломов бедренных костей. Пострадавшие находятся в реанимации, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое», — рассказали в ведомстве.

СК начала доследственную проверку по ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).


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