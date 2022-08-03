Бетонная плита рухнула на рабочих в Новосибирске
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Строители пострадали при падении бетонной плиты в Новосибирске. Следственный комитет начал проверку.
Рабочие демонтировали оконный проем в доме по улице Добролюбова. На них упала бетонная плита, сообщили в СК РФ по Новосибирской области 3 августа.
«Рабочие получили травмы в виде переломов конечностей, переломов бедренных костей. Пострадавшие находятся в реанимации, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое», — рассказали в ведомстве.
СК начала доследственную проверку по ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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