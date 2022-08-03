Глава совета депутатов из «ЕР» угрожал убить следователя на Алтае

© altai-rep.er.ru. Никита Санин (справа)
Глава совета депутатов из «ЕР» угрожал убить следователя на Алтае
03 Авг 2022, 14:51

Уголовное дело возбуждено в отношении спикера совета депутатов Улаганского района Республики Алтай. Он мог угрожать следователю, который приехал знакомить депутатами с материалами дела о растрате.

В конце июля следовать по особо важным делам СК РФ по Республике Алтай приехал в село Акташ. Он должен был ознакомить председателя совета депутатов Улаганского района Никиту Санина с материалами уголовного дела, по которому он проходит обвиняемым в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК), сообщили Тайге.инфо в Следственном комитете 3 августа.

«В период производства следственных и иных процессуальных действий в помещении участкового пункта полиции ОМВД России по Улаганскому району в селе Акташ фигурант вел себя агрессивно, высказал в адрес следователя угрозу убийством и оскорбил его. После высказанных угроз и оскорблений Санин самовольно покинул участковый пункт полиции», — рассказали в ведомстве.

Теперь Санина задержали. Новое уголовное дело в его отношении завели по ч. 1 ст. 318 (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и по ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти).

Следствие планирует ходатайствовать об аресте спикера райсовета.

Никита Алексеевич Санин — член «Единой России» и возглавляет фракцию «ЕР» в райсовете. «Женат, воспитываю троих детей», — писал он о себе на партийном сайте. Отметим, что в районной администрации работает возможный родственник депутата Вадим Алексеевич Санин в должности замглавы района по ЖКХ. Сам Никита Санин был главой района в 2013-2018 годах.

На сайте района почему-то не опубликованы сведения о доходах депутатов за 2019−2021 года. По данным на 2018-й, Никита Санин заработал 1,7 млн рублей за год. Его супруга была устроена главным специалистом первого разряда.


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