Реанимация в роддоме Читы осталась без штатных медиков

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Реанимация в роддоме Читы осталась без штатных медиков
04 Авг 2022, 06:38

Штатные специалисты уволились из отделения реанимации городского роддома Читы, рассказали журналисты. В минздраве это отрицают.

Последний штатный специалист уволился из отделения реанимации и интенсивной терапии роддома №1 Читы. Теперь в нем работают только приходящие врачи и медсестры, совмещающие работу в других учреждениях, сообщила «Чита.ру» со ссылкой на источники.

«Врач Ирина Пономарева — последняя, которая оставалась из команды [бывшей завотделением] Татьяны Короленко — уволилась. То есть с момента ухода старшей медсестры из родильного дома уволились на данный момент все абсолютно врачи и медсестры отделения реанимации интенсивной терапии из тех, кто работал до прихода нового главного врача, и уволились все медсестры из этого отделения. В итоге сейчас там одни приходящие специалисты остались, кроме заведующей отделения. Можете себе представить, что там будет сейчас с младенческой смертностью», — рассказал источник.

В минздраве подтвердили увольнение Пономаревой, но отрицают, что работать в отделении остались только приходящие специалисты: «Штат в полном составе и продолжает нормально функционировать».

Издание также напомнило, что еще осенью 2021 года из роддома уволились заведующие отделениями оперативной диагностики, УЗ-диагностики и патологии беременности.

Госучреждение «Городской родильный дом» возглавляет Елена Фалько.


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