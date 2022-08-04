Начальство новосибирского Росздравнадзора обвинили в трудоустройстве по поддельному диплому

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Начальника одного из отделов управления Росздравнадзора по Новосибирской области обвинили в трудоустройстве по поддельному диплому. Его руководитель сейчас также находится под уголовным делом.

Прокуратура Новосибирской области проверила региональное управление Росздравнадзора. Выяснилось, что начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения Александр Махнев предъявил при трудоустройстве в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании, сообщили в ведомстве 4 августа.

«Фактически обучение в вузе мужчина не завершил, диплом о высшем образовании ему не выдавался», — считают в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК (использование заведомо поддельного официального документа). Прокуратура также внесла представление руководителю регионального Росздравнадзора Елене Хрусталевой с требованием уволить чиновника.

При этом 3 августа Хрусталева и Махнев были задержаны. Причинами назывались подозрения в незаконном получении денег руководством управления Росздравнадзора.