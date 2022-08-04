Суд не стал закрывать главу новосибирского Росздравнадзора в СИЗО

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Новосибирский суд отклонил ходатайство следствия о заключении начальника новосибирского управления Росздравнадзора Елены Хрусталевой под стражу. Ее задерживали вместе с начальником одного из отделов, которого обвинили в работе по поддельному диплому.

Центральный районный суд Новосибирска отклонил ходатайство следователя о заключении Хрусталевой в СИЗО. Ее отправили под домашний арест до 1 октября 2022 года, сообщила пресс-служба суда.

Хрусталеву освободили в зале суда. По какой статье возбуждено уголовное дело до сих пор официально не сообщается, но, по данным «Ъ», речь идет о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК).

Главу новосибирского управления Росздравнадзора Елену Хрусталеву и начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения ведомства Александра Махнева задержали 3 августа. Причинами неофициально назывались подозрения в незаконном получении денег руководством управления Росздравнадзора.

Кроме того, в отношении Махнева возбуждено дело по ч. 3 ст. 327 УК (использование заведомо поддельного официального документа). По версии следствия, при трудоустройстве в Росздравнадзор он предоставил поддельный диплом о высшем образовании.

UPD (12:35) Центральный районный суд также не удовлетворил ходатайство следствия о заключении Махнева в СИЗО и отправил его под домашний арест до 1 октября.