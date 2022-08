Иностранные активы нашли у семьи кандидата в томские губернаторы от «ЕР»

© t.me/tomskregionadmin. Владимир Мазур (в центре)

Семье врио томского губернатора Владимира Мазура принадлежат иностранные активы. Он баллотируется на пост главы региона от «Единой России».

Избирком Томской области зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы региона. За кресло поборются недавно назначенный Кремлём врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия») и вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ). Также в бюллетене будут директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС) и депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП»).

У РППСС, которую в КПРФ считают спойлером, нет фракций в законодательной думе Томской области и в гордуме Томска. Это не помешало представителю партии собрать нужное число подписей мунципальных депутатов — за него ставили автографы, например, единороссы из гордумы Северска Екатерина Метелькова и Денис Степин, выяснила Тайга.инфо из документов избиркома.

Редакция изучила официальные сведения о доходах кандидатов.

Бывший замглавы управления президента по внутренней политике Владимир Мазур («ЕР») заработал в 2021 году около 5,8 млн рублей. Деньги он получал от управделами президента. На счете у него еще 653 тыс. рублей. У него есть машина Jaguar XJ.

Жена чиновника заработала лишь 724 тыс. рублей за год. Но на счетах у нее около 9,5 млн рублей. Ей также принадлежит более 160 тыс. обыкновенных акций «Интер РАО», ценные бумаги «Лукойла», «Новолипецкого металлургического комбината» и Сбербанка.

Более того, супруга Мазура владеет более 2,5 тыс. депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon, на ценные бумаги ETALON GROUP GDR REGS, OZON HOLDINGS ADR LEV3 и X5 RETAIL GDR REGS. Общая сумма этих активов — свыше 1 млн рублей.

Мазуру якобы не принадлежит никакой недвижимости, а жене — лишь апартаменты в Краснодарском крае размером 41 кв. метр. При этом, еще в 2019 году, когда Мазур работал вице-губернатором Калужской области, ему принадлежала квартира размером 102,8 «квадратов», а жила семья в особняке размером 520 кв. метров, следует из декларации на сайте правительства этого региона.

Коммунист Андрей Петров отчитался о 2 млн рублей в год. Он официально работает в должности доцента в Томском государственном архитектурно-строительном университете. У него есть дом на 279 кв. метров. Петров ездит на KIA QLE. На счетах у него лишь 132,8 тыс. рублей.

Представительница эсеров Галина Немцева заработала 1,86 млн рублей. На счета лежит еще 1,67 млн. У нее есть две квартиры в Томской области общей площадью около 125 кв. метров и Toyota Camry.

Виктор Гринев отчитался о 322 тыс. рублей. У него есть два земельных участка площадью 0,2 га, квартира в долевой собственно и автомобиль Audi A4. Бизнесмену также принадлежат гараж на 200 «квадратов» и два неназванных нежилых помещения.

Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин ушел с поста в мае 2022 года, за несколько месяцев до запланированных выборов.



Выборы пройдут 11 сентября. В Томской области будут использовать и дистанционное электронное голосование, а также планируется провести выборы в два дня, несмотря на снятие ковидных ограничений на федеральном уровне.

Ярослав Власов