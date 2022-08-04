Иркутский военный воровал пожарное оборудование из жилых домов

04 Авг 2022, 08:55

Военнослужащий признан виновным в кражах из многоквартирных домов Иркутска. Он отделался штрафом.

Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового запаса Владислава Перевозникова. Его обвиняли в кражах (ч. 2 ст. 158 УК), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий совместно с подельником похитил из подъездов жилых домов Иркутска пожарное оборудование на общую сумму 57,28 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Перевозникова к штрафу в размере 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Донос — это борьба с оппозицией, сведение счетов, рейдерский захват, новые звездочки на погоны
Светлана Каверзина
Сейчас впервые стоит выбор будущего не для каждого отдельного человека, а для всего общества – сможет ли оно выжить, сохранить ростки будущего, выдержать давление обстоятельств и государственной машины.
Последние материалы
04 Авг, 08:55
Иркутский военный воровал пожарное оборудование из жилых домов
04 Авг, 07:01
Суд не стал закрывать главу новосибирского Росздравнадзора в СИЗО
04 Авг, 06:48
Начальство новосибирского Росздравнадзора обвинили в трудоустройстве по поддельному диплому
04 Авг, 06:38
Реанимация в роддоме Читы осталась без штатных медиков
04 Авг, 05:41
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 153
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования