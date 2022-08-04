Иркутский военный воровал пожарное оборудование из жилых домов

Военнослужащий признан виновным в кражах из многоквартирных домов Иркутска. Он отделался штрафом.

Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового запаса Владислава Перевозникова. Его обвиняли в кражах (ч. 2 ст. 158 УК), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий совместно с подельником похитил из подъездов жилых домов Иркутска пожарное оборудование на общую сумму 57,28 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Перевозникова к штрафу в размере 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.