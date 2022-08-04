Иркутский военный воровал пожарное оборудование из жилых домов
04 Авг 2022, 08:55
Военнослужащий признан виновным в кражах из многоквартирных домов Иркутска. Он отделался штрафом.
Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового запаса Владислава Перевозникова. Его обвиняли в кражах (ч. 2 ст. 158 УК), говорится в карточке дела.
«Военнослужащий совместно с подельником похитил из подъездов жилых домов Иркутска пожарное оборудование на общую сумму 57,28 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Перевозникова к штрафу в размере 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
Новости из рубрики:
Мнения
Донос — это борьба с оппозицией, сведение счетов, рейдерский захват, новые звездочки на погоны
Сейчас впервые стоит выбор будущего не для каждого отдельного человека, а для всего общества – сможет ли оно выжить, сохранить ростки будущего, выдержать давление обстоятельств и государственной машины.
Последние материалы
Иркутский военный воровал пожарное оборудование из жилых домов Суд не стал закрывать главу новосибирского Росздравнадзора в СИЗО Начальство новосибирского Росздравнадзора обвинили в трудоустройстве по поддельному диплому Реанимация в роддоме Читы осталась без штатных медиков Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 153
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo