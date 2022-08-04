Часть сотрудников закрывшегося в Новосибирске роддома не смогли найти работу

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Часть сотрудников закрывшегося в Новосибирске роддома не смогли найти работу
04 Авг 2022, 14:25

В Новосибирске закрылся роддом №25. Некоторые сотрудники пожаловались, что их не берут на новые места работы. При этом замминистра здравоохранения региона ранее заявляла что готова предложить медперсоналу трудоустройство.

Роддом № 25 закрылся в Новосибирске, сообщает НГС со ссылкой на заместителя главврача по акушерско-гинекологической помощи Ирину Матвееву.

По информации одного из врачей роддома, не все его сотрудники смогли найти работу. Трудоустроиться не смогли и младший, и старший персонал.

«3 августа мы должны принять последнего ребенка, — рассказала собеседница НГС. — Персонал устраивается потихоньку на работу кто куда. Есть пенсионеры, которые в состоянии работать интенсивно и активно, но они остались не у дел, их никто не берет, хотя планировали поработать еще лет 5. Идут в любые лечебные учреждения, например в горбольницу, в перинатальный областной центр, но там не всех взяли. Конечно, все до сих пор в шоке и стрессе, никто в себя прийти не может. Все периодически плачут и рыдают, тяжелая ситуация. 3 августа родится последний младенец, 8-го нас рассчитывают.

В мае замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина и руководитель областного перинатального центра Алла Дробинская заявляли изданию, что готовы предложить врачам роддома № 25 работу.


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