Арестованный по делу о строительстве красноярского метро Митволь: Усс и глава его правительства знали о проблемах проекта

© krskstate.ru. Александр Усс (слева) и Юрий Лапшин

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, чья компания получила госконтракт на проектирование красноярского метро, дал показания по своему уголовному делу о хищении около 1 млрд рублей на объекте. Губернатор-единоросс Александр Усс торопил подрядчика, а о том, что договор не исполняется точно знал глава краевого правительства Юрий Лапшин, рассказал Митволь.

Показания Олега Митволя, владеющего компанией «КрасноярскТИСИЗ», получившей договор на проектирование метро, опубликовал сайт РБК. Часть из них приводится дословно.

Митволь впервые узнал о контракте на проектирование метро в 2018 году, когда входил в состав красноярской делегации Минприроды РФ в качестве внештатного консультанта министра природных ресурсов страны Сергея Донского.

«В то время Донской прилетел на совещание по вопросам экологии в Красноярск, где был сделан доклад кого-то из краевого министерства про то, что основными загрязнителями воздуха являются не заводы и предприятия, а автомобили», — говорится в показаниях Митволя.



На допросе Митволь рассказал, что вместе с Донским они пришли в кабинет губернатора Александра Усса («Единая Россия»), где разговор зашел о срочной реанимации проекта метрополитена. Губернатор сказал, что метро ранее проектировалось при участии специалистов «КрасноярскТИСИЗа», и спросил, готовы ли они сейчас принять в нем участие. Митволь за несколько недель до этого как раз выкупил 100% акций ТИСИЗа и согласился.

Отметим, что Митволь утверждал, что во время осуществления сделки по «КрасноярскТИСИЗу» покупателям звонили неизвестные и угрожали. Они предупредили Митволя и его партнера Сергея Асташова, что им не следует участвовать в аукционе, так как предприятие планирует приобрести генерал ФСБ Олег Феоктистов, рассказал на допросе бывший замглавы Росприроднадзора.

«КрасноярскТИСИЗ» был единственным участником, подавшим заявку на тендер. При этом директор Владимир Жарков был недоволен участием компании в госконтракте такого масштаба, потому что трест испытывал дефицит специалистов и оборудования, но Митволь настоял на участии, приводит РБК показания фигурантов дела. Ответственным за проект сделали Алексея Коршикова, специалиста, приглашенного в Красноярск из Москвы.

По словам Жаркова, Митволь лично заключил с предприятием договоры займов на сумму около 250 млн рублей под 15% годовых. Он дал деньги своей же компании в долг для выполнения различных контрактов и на текущую деятельность, не связанную с проектом метро. А в 2019 году из федерального бюджета на счета «КрасноярскТИСИЗа» поступило 742,2 млн и 227,9 млн рублей, еще около 5 млн — из бюджета Красноярского края. После первого же перевода Митволь якобы дал указание вернуть ему долги с процентами, а также рассчитаться с частью субподрядчиков, говорится в показаниях Жаркова.

Провал проекта и роль красноярских властей

Губернатор Усс постоянно требовал от Митволя отчета о реализации проекта — особенно руководство края интересовало количество пробуренных скважин. Данные, полученные при бурении, показали бы реальную картину геологической обстановки на месте строительства.

К бурению «ТИСИЗ» приступил в сентябре 2019 года. К совещанию у Усса и главы правительства региона Юрия Лапшина в декабре 2019 года удалось пробурить 65−70 скважин, утверждал Митволь. Но руководство края указало, что надо ускорить работы. И, как считает следствие, сотрудники «КрасноярскТИСИЗа» «создали видимость выполнения программы инженерно-геологических изысканий по первому и второму этапам строительства». Из 642 скважин субподрядные организации и трест пробурили около 200, но документы были сфабрикованы на все скважины, утверждает следствие.

В документацию, которую сотрудники «ТИСИЗа» передали заказчику — Красноярскому краевому транспортному управлению — вошли акты приемки-передачи и счета-фактуры, но, по версии следствия, в них были недостоверные сведения о полном выполнении обязательств по контракту и подготовке документов для Главгосэкспертизы.

Но в госэкспертизе сообщили следствию, что отчет по результатам инженерно-геологических изысканий является недостоверным и непригоден для подготовки на его основании проектной документации.

«По словам Митволя, о том, что на момент подписания актов приемки работ Красноярский ТИСИЗ не пробурил необходимое количество скважин, знали министр транспорта Красноярского края Димитров и председатель краевого правительства Лапшин», — пишет РБК.



Более того, для создания видимости исполнения обязательств по контракту сотрудники компании направили в Главгосэкспертизу результаты инженерных изысканий, проектную и сметную документацию, подготовленную институтом «Харьковметропроект» для красноярского метро еще в 1989 году. То есть явно устаревшие документы, считает следствие.

Эту информацию подтвердил Митволь: «Нами использовались старые инженерные изыскания, которые, как в последующем выяснилось, использовать нельзя. Но они были включены в проект и были переданы в краевое транспортное управление под видом новых работ, выполненных предприятием для передачи в Главгосэкспертизу России. При проведении экспертизы мы исправили часть работ».

Регулированием вопросов с госэкспертизой занимался сотрудник ООО «Консалтинговый центр «Бизнес-Информ-Анализ» (компания участвовала в проектировании Крымского моста и нескольких объектов РЖД) по фамилии Титов. По словам Митволя, именно этот сотрудник постоянно предлагал ему схемы по упрощению подачи документов на экспертизу и заверял, что может решить проблемы в Главгосэкспертизе.

И в августе 2021 года госэкспертиза выдала положительное заключение повторной экспертизы.

Олега Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро». Кроме того, были арестованы бывший руководитель красноярского краевого транспортного управления Константин Мандров и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.



Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.



Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.