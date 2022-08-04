Дистилят и мыши: химбиоярмарка прошла в физматшколе НГУ. Фото

© Кирилл Букетов

Химбиоярмарка прошла у физматшколы Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ). Фоторепортаж Тайги.инфо.

Химбиоярмарка ежегодно проходит для учащихся летней школы СУНЦ НГУ. 4 августа студентам показали активность альфа-амилазы (фермента, который нужен человеку для первичного пищеварения), как выделить ДНК из фруктов, понять классификацию бактерии при помощи красителей и оказать первую медицинскую помощь.

Самыми запоминающимися, по наблюдениям корреспондента Тайги.инфо, оказались использование аналога перегонного куба и лабораторные мыши.

Вместе с преподавателями СУНЦ НГУ химические и биологические опыты показали научные сотрудники институтов Сибирского отделения РАН, студенты и выпускники НГУ и медуниверситета.

Фото Кирилла Букетова