Дистилят и мыши: химбиоярмарка прошла в физматшколе НГУ. Фото
© Кирилл Букетов
Химбиоярмарка прошла у физматшколы Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ). Фоторепортаж Тайги.инфо.
Химбиоярмарка ежегодно проходит для учащихся летней школы СУНЦ НГУ. 4 августа студентам показали активность альфа-амилазы (фермента, который нужен человеку для первичного пищеварения), как выделить ДНК из фруктов, понять классификацию бактерии при помощи красителей и оказать первую медицинскую помощь.
Самыми запоминающимися, по наблюдениям корреспондента Тайги.инфо, оказались использование аналога перегонного куба и лабораторные мыши.
Вместе с преподавателями СУНЦ НГУ химические и биологические опыты показали научные сотрудники институтов Сибирского отделения РАН, студенты и выпускники НГУ и медуниверситета.
Фото Кирилла Букетова
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