Прапорщику дали условное за избиение солдата черенком в Хакасии
© dachnaya-zhizn.ru
Прапорщик Алаш Ооржак признан виновным в жестоком избиении военнослужащего. Он отделался условным сроком.
Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел дело прапорщика Алаша Ооржака. Его обвиняли в превышении полномочий с применением насилия (пункт «а» ч. 3 ст. 286 УК), говорится в карточке дела.
«Из-за нарушения дисциплины в строю прапорщик нанес восемь ударов деревянным черенком по голове и различным частям тела военнослужащего», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Ооржака к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, прапорщик 2 года не сможет занимать должности государственной службы и местного самоуправления.
Приговор не вступил в законную силу.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН арестовали по делу о «госизмене» Обыски прошли в новосибирском институте после письма ученых в поддержку арестованного доктора наук ФАС предложила мэрии Новосибирска расторгнуть договоры аренды под застройку городского пляжа Новосибирский майор Росгвардии погиб в «спецоперации» Бывший главред Тайги.инфо возглавил группу по связям с общественностью «Иркутскэнерго»
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo