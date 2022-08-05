Прапорщику дали условное за избиение солдата черенком в Хакасии

© dachnaya-zhizn.ru

Прапорщик Алаш Ооржак признан виновным в жестоком избиении военнослужащего. Он отделался условным сроком.

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел дело прапорщика Алаша Ооржака. Его обвиняли в превышении полномочий с применением насилия (пункт «а» ч. 3 ст. 286 УК), говорится в карточке дела.

«Из-за нарушения дисциплины в строю прапорщик нанес восемь ударов деревянным черенком по голове и различным частям тела военнослужащего», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Ооржака к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, прапорщик 2 года не сможет занимать должности государственной службы и местного самоуправления.

Приговор не вступил в законную силу.