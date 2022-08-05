Депутат попросил прокуратуру проверить «озеро дерьма» рядом с «Новосибирским КБК»

© Тайга.инфо. Овраг с отходами на территории «Новосибирского КБК»

Жители поселка Красный Яр жалуются на возможную экологическую катастрофу на территории, прилежащей к «Новосибирскому картонно-бумажному комбинату». Компания связана с новосибирским предпринимателем Игорем Диденко.

«Ко мне обратились жители Красного Яра и некоторых близлежащих дачных обществ, — рассказал Тайге.инфо независимый депутат новосибирского горсовета Игорь Украинцев. – В первую очередь, как к руководителю партии „Зеленые“, хотя было несколько обращений и от заельцовцев, у которых дачи в этих местах, как к депутату горсовета».

Чтобы разобраться в проблеме, Украинцев выехал на место, по его словам, с надеждой обнаружить «локальную проблему», но был неприятно удивлен: «Масштаб бедствия, на мой взгляд катастрофичный. Речь идет об огромном озере внутри леса. Озере какой-то жижи, клейковины, явно с какой-то химией, очень дурнопахнущей. В этом озере уже мертвые деревья, все вокруг уничтожается, поэтому масштаб уже не локальный, а это вполне глобальная новосибирская экологическая катастрофа».



Напомним, в феврале 2022 года появилось видео о том, как жители СНТ «Звёздное» в Новосибирском районе области нашли трубу, по которой в Обь сбрасывают отходы. Тогда авторы видео предположили, что сбросы ведутся с территории бывшей нефтебазы «Красный яр», и пожаловались в минприроды области.

Нефтебаза «Красный Яр» создана в 1964 году как перевалочный комплекс для снабжения Западной Сибири и районов Крайнего Севера бензином, дизельным топливом и маслами (объем резервуарного парка — 135 тыс. куб. метров). В 2006 году нефтебаза, которая, по собственным данным, является крупнейшей в России, преобразована в ОАО. С 2008 года 100% акций компании находились в собственности ЗАО УК «Сибтрубопроводстрой», которое контролировал известный бизнесмен Игорь Кузнецов. Совладельцем управляющей компании был Александр Поветьев.



АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» создано в Новосибирской области в 2007 году. Его единственный владелец и директор — Игорь Диденко, владеющий также долей (36,25%) в ООО «Компания Гофромастер» — крупном производителе гофроупаковки в регионе. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году НКБК получил 1,89 млрд рублей выручки и 201,4 млн рублей чистой прибыли.

Корреспонент Тайги.инфо также побывал в лесу у картонно-бумажного комбината, посмотрел на озеро с отходами и пообщался с местным жителем.

«В 2018 году прошел инвестиционный совет [при губернаторе], где Игорь Диденко просил деньги на развитие производства и налоговые льготы, мол картонное производство и переработка макулатуры — дело нужное, кроме того шла речь о фабрике по производству бумаги на 3 000 тонн, — вспоминает местный житель на условиях анонимности. — Инвестиции вкладывать не хотели, потому что не было разрешения по экологии от [руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрия] Марченко. Диденко пообещал два варианта: выкупить и использовать очистные сооружения нефтебазы или построить новые современные очистные сооружения. Депутаты сомневались, но в то время и.о. губернатора Андрей Травников и спикер заксобрания Андрей Шимкив поддержали инвестпроект».

По словам местного жителя, в 2018 году старый цех рулонных заготовок снесли и построили картонно-бумажный комбинат, а очистные не построили, и отходы стали сливать в овраг, в лес. Тогда депутат новосибирского райсовета Ирина Бессарабова написала Игорю Диденко запрос о сбросах, но ей ответили, что это «временно, только на время стройки».

Затем территорию оврага перевели из лесного фонда в промышленные земли, огородили железным забором и отсыпали дамбу, чтобы отходы не спускались вниз по рельефу. Главный инженер предприятия объяснил жителям, что забор нужен, чтобы «в овраге не утонул ребенок».

Сквозь дырки в заборе действительно видно овраг с жидкостью, из которой торчат чахлые стволы.

«Около 200 метров овраг, — продолжает рассказ местный житель, — Он заливается какой-то клейкой суспензией, деревья в этой клейковине гибнут. Крахмальный клей в воду ни в коем случае сбрасывать нельзя, поскольку там высокоактивные элементы, как в моющих средствах. Иногда у нас случаются сильные ливни, если начнется ливень, и вода начнет стекать, то этот овраг наполнится очень быстро, дамбу прорвет, и вся эта масса потечет вниз по рельефу в лес, на дачи на СНТ „Звездный“».

В последние годы «Новосибирский КБК» постоянно употребляется в связке с модным понятием «частный экотехнопарк». В 2022 году правительство Новосибирской области утвердило предоставление мер государственной поддержки инвестиционной деятельности 9 компаниям, в том числе, АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», реализующему проект «Запуск завода по производству бумаги и гофроупаковки в поселке Красный Яр Новосибирской области» (объем инвестиций — 2,1 млрд руб.)

Депутат горсовета Украинцев написал обращения о необходимости внеочередной проверки «Новосибирского КБК» в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор (копии имеются в распоряжении редакции).

«Наша задача привлечь внимание не только специалистов надзорных органов, но и общественности к этому безобразию, — считает Украинцев. — Потому что псевдо-экологичность этого картонно-бумажного комбината, о которой постоянно говорит его руководитель Игорь Диденко, разбивается вдребезги об это озеро дерьма. На самом деле, за всеми словами об экологии и зеленом будущем, как за ширмой, скрывается хамское и демонстративно наглое отношение к природе, окружающей предприятие. Это все может повлиять, а, может быть, уже влияет на состояние грунтовых вод, жизнь поселка и многочисленных садовых обществ вокруг. Повторюсь, речь идет не о маленькой случайной луже, а об огромном озере, огороженном, — законность ограждения тоже под вопросом — чтобы туда никакие местные жители или экологи не пробрались. Будем бить во все колокола и рассчитывать на надзорные органы. Росприроднадзор и [его руководитель Светлана] Радионова недавно, после разлива на предприятии „Норникеля“, хорошо себя зарекомендовали, взыскав с предприятия многомиллиардный штраф в пользу государства на возмещение экологического ущерба, и здесь нужно идти по тому же пути».

«Работайте вы здесь, мы же не шашками тут махать собрались, — подчеркнул житель Красного Яра, — Но прекратите сливы, уберите за собой, почистите, приведите все в божеский вид».

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